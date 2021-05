Bignona : Les entrepreneurs locaux en colère…

Les entrepreneurs de Bignona regroupés au sein d’un collectif sont rouge de colère contre l’état et ses démembrements. En effets, malgré le fait qu’ils ont rempli toutes les conditions requises dans leurs métiers, ils ont noté une indifférence totale de la part de ceux qui attribuent les marchés dans ce pays. Même pour des chantiers qui se déroulent dans le département de Bignona, ce sont des entreprises qui viennent d’ailleurs qui sont choisies. Et malheureusement comme ces dernières ne connaissent pas le département, arrivés sur le terrain, elles se rendent compte que c’est souvent des zones difficiles. Leur seule solution est de sous-traiter avec les entreprises locales. Et c’est ce rôle de « roue de secours » qu’ils ne veulent plus assumer.

Pour eux, il est temps que l’état et ses démembrements leur fasse confiance pour la réalisation de des projets dans le département. Le plus ahurissant dans tout ça est que même les structures locales comme les collectivités territoriales leur tournent le dos. Ils interpellent alors les autorités et exigent que ce « mépris » cesse.

Pourtant, ils ont rencontré les autorités régionales et départementales pour leur faire part de cette situation qui ne les met pas en valeur mais aucun changement, ils continuent de voir des chantiers confiés à des gens qui ont souvent du mal à les terminer, conséquences on enregistre beaucoup d’infrastructures inachevées dans le département de Bignona. Ils ont salué les efforts du chef de l’état qui a ouvert beaucoup de projets dans la région mais eux, entrepreneurs, ne profitent pas de cette situation favorable.

L. Badiane à Bignona pour xibaaru