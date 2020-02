APR…Biguine Gueye, premier à tirer la sonnette d’alarme

Vous avez constaté de vous-même que depuis la parution dans vos colonnes de ma dernière contribution titrée « Excellence M. le président de la République » où je bats en brèche les accusations de complot et autres dans l’Apr, pas mal de Pseudo chroniqueurs ne cessent de me plagier. Je réclame la paternité de l’appel à la sérénité dans l’alliance pour la République. Je m’en suis directement ouvert par le truchement de la presse, à mon leader, à notre leader, le chef de l’État. Et je demeure convaincu depuis, qu’il a pris bonne note de mes observations. L’heure n’est pas aux accusations de complot, aux invectives, à la calomnie, à la diffamation, à la culture de la confusion. Donc à la diversion qui ouvrirait la porte à notre fragilité. l’Apr et la coalition majoritaire sont aux commandes. Le pays marche. Le président maîtrise parfaitement la situation. Voilà le constat de tous les observateurs honnêtes du Landerneau. C’est la raison pour laquelle j’ai prié le président Sall de siffler avec toute l’énergie requise, la fin de la récréation. C’est l’homme le plus informé de ce pays. Le reste est donc exclusivement de son ressort et le moment venu il s’en chargera.

Mamadou Biguine Gueye

Responsable de l’Apr à Fatick

Coordonnateur national du mouvement Malaw