C’est la guerre des tranchées à l’Alliance pour la République dans le département de Mbour. Sur fond de querelle de leadership, cette sourde rivalité oppose le coordonnateur départemental du parti présidentiel, Me El Hadj Omar Youm, par ailleurs maire de Thiadiaye et ministre des Transports Terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement à Cheikh Issa Sall, président du mouvement Am/Dem (Agir avec Macky pour le Développement de Mbour) et non moins Directeur général de l’Agence de développement municipal (Adm).

Après une relative période d’accalmie lors de la dernière élection présidentielle, relate Le Témoin, revoilà les deux frères « ennemis » qui se sabrent par presse interposée, mais aussi par des structures et autres mouvements de jeunesse qui leur sont plus ou moins fidèles. Placée sous le parrainage du maire de Thiadiaye, la finale de l’édition 2018 de l’Odcav de Mbour, disputée samedi dernier et « interdite » à Cheikh Issa Sall, aura été le déclencheur de cette levée de boucliers qui risque de faire encore des étincelles.