APR, PDS, PS, Rewmi en crise : Khalifa Sall tient la côte

Le secrétaire aux Relations internationales, en même temps Directeur de l’Ecole du parti Rewmi, Yankhoba Seydi déplore dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, le fonctionnement actuel de la formation politique à laquelle il appartient. Selon lui : « Le parti Rewmi, va mal sur le plan du fonctionnement ».

Yankhoba Seydi poursuit : « ce parti va très mal sur le plan du fonctionnement, à la fois interne et externe. L’instance centrale du parti, le Secrétaire National (SN), ne s’est pas réunie presque trois (3) ans. Cela signifie qu’il n’y a eu aucune stratégie du parti, aucune ligne du parti avec laquelle, l’instance a discutée avant exécution par les différents Secrétaires nationaux pendant tout ce temps ». Pour lui : « Tous ces dysfonctionnements sont à mettre au passif du vice-président, qui semble plus intéressé par sa propre promotion que par le rayonnement de Rewmi, qui l’a pourtant sorti dans l’anonymat politique presque total. (…). Il joue en solo ». Yankhoba Seydi s’en prend ainsi à Déthié Fall qui est le vice-Président de Rewmi. Sa sortie montre que Rewmi traverse un malaise. Et dans les prochains jours, il faudra s’attendre à des déballages dans ce parti.

La même situation règne au sein du Parti socialiste (PS) où des responsables dénoncent les conditions dans les lesquelles, leur parti est dirigé. Le PS s’était engouffré dans la crise depuis les exclusions de Khalifa Sall et de ses compagnons. Beaucoup de responsables de ce parti ne cessent de dénoncer l’accaparement de ses rênes par un clan d’individus.

Depuis le remaniement de son secrétariat exécutif national, le Parti démocratique sénégalais (PDS) est au bord de l’implosion. Me Abdoulaye Wade, dans le souci de faire du large pour son fils désigné comme son successeur, écarte toux ceux qui peuvent faire ombrage à son parti. Il a pris la décision d’exclure Oumar Sarr, son ancien numéro 2, et poussé d’autres responsables comme Me El Hadj Amadou Sall, Babacar Gaye, Cheikh Seck, etc., à entrer en rébellion au PDS.

Quant à l’Alliance pour la République (APR), elle est sortie de la dernière présidentielle, dont son candidat, le Président Macky Sall a été réélu au premier tour, pour se transformer en une armée mexicaine. Il ne se passe un seul jour, sans que les responsables de l’APR ne se mettent à se tirer à boulets rouges.

L’APR, le PDS, le PS, Rewmi sont des partis qui comptent sur la scène politique nationale. Leurs poids politiques sont réels. Les remous en leur sein, ne peuvent qu’avoir des conséquences sur leurs participations et scores lors des prochaines échéances électorales. Ce qui ne peut que faire l’affaire de Khalifa Sall et ses compagnons.

La rédaction de Xibaaru