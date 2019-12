Un vendredi prochain de tensions à Dakar : Nio Lank Nio Bagn veut assiéger la Place de l’Indépendance

Ragaillardi par la mobilisation de grande ampleur notée lors de son rassemblement de vendredi dernier, le collectif Nio Lank Nio Bagn ne compte s’arrêter en si bon chemin. On dit que l’appétit vient en mangeant. Le collectif Nio Lank Nio Bagn compte défier cette fois, à travers une autre manifestation vendredi prochain, l’autorité, en envahissant cette fois, la Place de l’Indépendance. Les manifestants cherchent à défier cette fois, l’autorité. Les gouvernants ne cessent à chaque fois qu’il se l’agit, de brandir le fameux arrêté désuet de l’ancien ministre de l’Intérieur, Me Ousmane Ngom sous le défunt régime de Me Abdoulaye Wade pour réprimer tout manifestant qui ose s’aventurer dans le centre-ville. Le collectif se dit déterminé à ne faire marche arrière et à tenir quoi qu’il advienne, sa manifestation de vendredi prochain sur la Place de l’Indépendance.

Si le collectif se montre si déterminé à braver cet arrêté, c’est qu’il est renforcé dans son engagement par la hausse injustifiée des prix de l’électricité contre laquelle il se bat et qui rencontre l’adhésion d’une frange importante du peuple sénégalais. Les Sénégalais ne se sont jamais sentis agressés dans leur pouvoir d’achat qu’à travers cette hausse des prix de l’électricité qui entraînera forcément une flambée des prix de certaines denrées.

Vendredi à Dakar, la confrontation va être inévitable. L’occasion faisant le larron, les manifestants —veulent en profiter pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, Babacar Diop et compagnie qui, lors de la première manifestation organisée contre la hausse des prix de l’électricité, avaient voulu marcher sur le Palais. La responsabilité du pouvoir est fortement engagée dans cette montée de tension du climat social, à cause de sa hausse injustifiée du prix de l’électricité.

