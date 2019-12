Attention aux frileux ! La température baisse au Sénégal

Les prochaines 24 heures seront marquées par une fraicheur nocturne et matinale qui se maintiendra sur l’ensemble du pays avec des minima variant entre 16 et 20° C, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

’’La fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du pays avec des minima qui varieront entre 16 et 20° C’’, indique l’ANACIM dans son bulletin de prévision.

Elle signale que la chaleur restera marquée sur les régions centre et est avec des températures maximales qui oscilleront entre 37 et 40°C.

Cependant, note l’agence, ’’au niveau du littoral, la sensation de chaleur sera relativement moins soutenue’’ tandis que le ciel sera ensoleillé sur les régions sud et dégagé ailleurs.

Selon les prévisionnistes, les visibilités seront généralement bonnes et pourraient être légèrement réduites par de la poussière sur le Nord-est.

Les vents seront de secteur nord et d’intensité modérée à assez fort sur le littoral puis Est à Nord-est, ailleurs, selon l’ANACIM.