Après 2 mariages et 2 divorces…Jenifa refuse l’échec

Je ne considère pas le divorce d'avec mon ex-mari comme un échec – Funke Akindele dit

L’actrice et cinéaste de renom de Nollywood, Funke Akindele, a récemment révélé son point de vue sur le mariage et les défis personnels lors d’un entretien intime avec Wazobia FM à Lagos. Avec deux mariages qui ne lui ont pas réussi, Akindele refuse de percevoir ces événements de vie comme des échecs ; au lieu de cela, elle les considère comme faisant partie du voyage de sa vie.

Mettre l’accent sur la santé mentale et la croissance de carrière

Funke Akindele reste fermement concentrée sur le maintien de sa santé mentale et l’avancement de son illustre carrière. Elle remercie sa mère de lui avoir inculqué la conviction que l’échec n’est pas une fin, mais plutôt un tremplin vers le succès. Akindele s’efforce de mener une vie qui touche non seulement sa sphère immédiate, mais qui étend également son impact pour inspirer et responsabiliser les autres, en particulier la jeune génération.

S‘exprimant dans une interview avec Wazobia FM, Lagos, Akindele a expliqué que sa mère lui a appris que sans échec, il ne peut y avoir de succès.

Selon elle, elle prend le mariage « comme il vient », soulignant que sa santé mentale et sa carrière sont plus importantes.

La comédienne a noté que sa priorité est de vivre une vie pleine d’impact et de s’occuper de ses enfants, de ses frères et sœurs.

« Si vous me demandez maintenant, pouvez-vous me citer un échec, je ne le vois pas comme un échec. Ma vie personnelle – le mariage, je le prends comme il vient. Ma santé mentale est très importante. Ma carrière est très importante, chérie.

«Je dois avoir un impact. Je dois responsabiliser beaucoup de gens. Je dois inspirer les jeunes. Je dois rester fort pour mes enfants et mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que je vis ? J’ai un but, alors j’ai la tête haute. Oui, je pleure, oui, je m’effondre, mais après avoir pleuré, je me regarde dans le miroir et je dis : « continue d’avancer » », a-t-elle déclaré.

Source AM