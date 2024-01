C’est gâté pour le PDS…on sait pourquoi Karim Wade ne viendra pas

Les militants et sympathisants du PDS peuvent déchanter. Leur leader et candidat à la présidentielle de 2024, Karim Méissa Wade ne sera pas présent pour le scrutin du 25 décembre 2024. Le candidat des libéraux ne participera pas à la campagne pour la présidentielle qui débute le 03 février et ne votera pas sur le sol sénégalais. Une situation inconvenante pour le PDS qui risque de voir une seconde élection présidentielle sans la présence de leur leader. Si le faux débat de sa double nationalité fait rage en ce moment, ses adversaires peuvent se rassurer…Karim Wade fera faux bond aux libéraux et xibaaru vous dit pourquoi…

Comme en 2019, le candidat du PDS et de la coalition électorale Wallu, Karim Wade, manquera l’appel du 25 février 2025. Si Karim Wade voulait participer activement à l’élection de 2019, il serait déjà au Sénégal. Mais comme Karim Wade sait flairer le danger, il ne veut plus se laisser prendre dans le piège de Macky Sall comme en 2013. Effectivement en 2012, Karim Wade était en France et voulait rentrer au Sénégal pour l’investiture de Macky Sall. Tout s’est bien passé. Et après l’investiture, Karim est retourné en France.

En 2013, Karim Wade veut retourner au Sénégal. Ses proches l’alertent et lui disent que s’il vient, Macky Sall va l’arrêter. Et Karim de dire : « Macky ne m’arrêtera jamais vu ce que mon père a fait pour lui ». Karim Wade retourne au Sénégal. Il tombe dans le piège de Macky Sall et est arrêté le 13 avril 2013. C’est par la grâce présidentielle que Karim Wade est sorti de prison. Exilé au Qatar depuis 2016, Karim Wade n’a pas une seule fois foulé le sol sénégalais. Il n’a jamais vu l’AIBD. De quoi a-t-il peur ?

Et xibaaru vous dévoile ce qui fait peur à Karim Wade et pourquoi il ne viendra ni aujourd’hui ni demain. Karim Wade a demandé à ses avocats si la contrainte par corps pour l’amende des 138 milliards peut être appliquée ? Ces derniers lui ont répondu que cela peut s’appliquer dès sa descente d’avion. C’est la seule raison qui empêche Karim de revenir au Sénégal. Il peut bien participer à l’élection présidentielle mais depuis Rebeuss ou le Cap Manuel avec son avatar Ousmane Sonko.

Une perspective qui ne le réjouit guère. C’est pourquoi, Karim Wade a décidé de modifier son plan. Il ne pourra plus battre campagne comme il l’a voulu. Karim Wade ne va pas fouler le sol national. Ce sera donc une grosse désillusion chez les libéraux qui fondaient beaucoup d’espoirs sur la présence de Karim Wade battant campagne à leurs côtés.

Car pour eux, l’occasion était là pour remobiliser le Parti démocratique sénégalais (PDS) qui perd du terrain. C’était l’occasion pour eux de démontrer plus que jamais que le PDS gardait toujours sa place dans l’échiquier politique national. Aujourd’hui tout cet espoir est en train de se fondre à cause de la frilosité de Karim Wade qui préfère rester loin du Sénégal plutôt que de retourner en prison.

Passé deux élections présidentielles de suite sans la participation du candidat Karim Wade, la pilule pourrait être amère à avaler auprès de beaucoup de libéraux. Le PDS pourrait même connaître une saignée, car beaucoup de libéraux n’hésiteront pas à dégarnir les rangs. Avec cette élection présidentielle, c’est l’avenir du PDS qui se joue aussi.

La non présence de Karim Wade sur le territoire national au moment de la campagne électorale ne peut donc qu’avoir des conséquences fâcheuses sur l’avenir du PDS. Et Karim Wade a choisi l’option de ne pas revenir au Sénégal tant que le risque est là pour lui de retourner en prison, alors qu’il est en train de vivre en ce moment de vivre un exil doré au Qatar. Pourquoi donc, compromettre tout ce qu’il est en train de gagner en ce moment au Qatar ?

Karim Wade préfère son exil doré. Il n’a pas l’intention de tout lâcher pour suivre les libéraux qui réclament sa présence sur le sol national, avec le risque qu’il retourne en prison. Karim Wade a déjà choisi apparemment. Son prochain retour au Sénégal n’est plus à l’ordre du jour à moins qu’il n’obtienne des garanties fermes du Palais.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn