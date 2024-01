Deux (2) proches de Ousmane Sonko risquent d’être recalés par le Conseil constitutionnel

Le Coupe d’Afrique des Nations (CAN) semble ne pas masquer l’élection présidentielle du 25 février 2024. Malgré cette grande compétition, les sénégalais gardent une oreille attentive sur le Conseil constitutionnel. Les sept (7) sages vont donner, au plus tard le 20 janvier, la liste définitive des candidats devant concourir pour ce scrutin. Mais certains prétendants au trône ne doivent pas dormir sur leurs deux lauriers. Du côté de l’opposition, deux (2) candidatures sont en sursis. Si le Conseil applique les textes, ces leaders vont rejoindre la longue liste des recalés.

Le Conseil Constitutionnel sénégalais a rendu publique la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 25 février «par décision n 1/E/2024 rendue le vendredi 12 janvier ». Comme déjà connu, ils sont au nombre de vingt-et-un. La liste arrêtée est publiée au greffe. Les recours contre certains candidats ont commencé à tomber. Mais il faudra attendre le 20 janvier pour la liste officielle des candidats parmi lesquels le futur successeur du Président Macky Sall. Le chef de l’Etat a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

Dans son édition du 13 janvier dernier, Xibaaru avait listé les candidats dissidents qui risquaient de rater la présidentielle. Mais cette liste s’élargit aux candidats de l’opposition. Deux d’entre eux, des proches de Ousmane Sonko, risquent d’être invalidés. Le premier c’est Déhié Fall. Arrêtés lors de la manifestation interdite du 17 juin, le leader du PRP est reconnu coupable d’être l’auteur de la manifestation organisée. Il avait été condamné à une peine de six (6) mois avec sursis et une amende de 100 mille francs CFA. Une condamnation qui risque de lui créer des problèmes si le Conseil constitutionnel fouille en profondeur.

Les sept (7) sages vont voir si cette condamnation de Déthié Fall est définitive. Si oui, le candidat de cette coalition sera suspendu aux dispositions des articles L29 et L3p du code électoral sénégalais. Et dans ce cas, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi peut être sûr qu’il ne passera pas. Ces deux articles ont bloqué de nombreux candidats au sein de l’opposition. Et ce compagnon de Sonko pourrait bien en être la nouvelle victime si sa condamnation dans cette affaire est définitive. Ce qui risque de relancer les débats sur une supposée élimination de candidat au profit de Amadou Ba.

Mais Déthié Fall n’est pas le seul leader de l’opposition en sursis. Habib Sy est aussi tombé dans son propre jeux. L’ancien compagnon de Abdoulaye Wade a tout fait pour que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) fasse de lui un candidat. Mais le «vieux renard» avait oublié qu’il traînait une condamnation pour escroquerie et abus de confiance. Traîné en justice par un homme d’affaires du nom de Alioune Badara Thiane pour une dette de près de 30 millions FCFA, il a été condamné en première instance et en appel.

Cette condamnation, si elle n’a pas atteint la Cour suprême, va causer beaucoup de problèmes au plan C de Ousmane Sonko. Tout comme Déthié Fall, il risque de tomber sous le coup des articles L29 et L30 du code électoral. Et cela, le Président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ne l’a pas dit au maire de Ziguinchor. Sinon, celui-ci n’aurait jamais pris le risque de miser sur un candidat qui sera à coup sûr recalé par le Conseil constitutionnel. Ce parrainage des élus pouvait servir à d’autres candidat de l’ex parti Pastef (parti dissous).

Si la candidature de Habib Sy est rejetée par le Conseil constitutionnel, il peut dire adieu à ses relations avec Ousmane Sonko. De nombreux patriotes avaient refusé ce choix du maire de Ziguinchor. Alors si ce mauvais choix de Sonko se confirme, ce vieux dinosaure politique va mourir de sa plus belle mort. Croire que cet homme va changer la situation du leader de l’opposition, c’est méconnaître le véritable visage de cet homme qui a été au coeur de toutes les décisions prises par l’ancien président Abdoulaye Wade.

Si on était au loto, on dira que Ousmane Sonko a misé sur les mauvais chevaux. Tous ses candidats sont en sursis. Même Bassirou Diomaye Faye, le plan B de l’ex Pastef, est sur la sellette. Le patriote en chef est loin de tenir le bon bout dans cette élection !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru