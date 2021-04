Après le départ de Tidiane Thiam…le Crédit Suisse subit une perte de 4,7 milliards de dollars

L’après Tidiane Thiam risque d’être une période assez difficile pour Le Crédit Suisse qui vient d’annoncer un déficit de 4,7 milliards de dollars US. L’origine de cette perte colossale c’est la faillite du fonds d’investissement Archegos Capital Management que dirigeait Bill Hwang connu pour être un spécialiste des fonds spéculatifs.

Mettant en avant les potentiels effets de levier que procure l’endettement pour investir, il se livrait, semble-t-il, à des paris un peu trop audacieux. Mal lui en a pris. Des milliards de dollars sont partis en fumée, emportés par un niveau d’engagement trop élevé.

Du coup, plusieurs grandes banques européennes, américaines ou japonaises en ont fait les frais. Mais, une perte aussi importante n’aurait jamais été enregistré si le management du Crédit Suisse avait su compter sur le génie d’un Tidiane Thiam pour limiter le niveau d’engagement.

Car faut-il le rappeler, la banque suisse a été obligée de céder précipitamment plus de 2 milliards de dollars US d’actions afin de limiter ses pertes liées à son exposition vis-à-vis de Archegos. Beaucoup de cadres ont dû démissionner. Parmi eux, sans doute figurent beaucoup de ceux qui avaient l’opportunité de s’opposer à l’injustice qu’a vécu l’Ivoirien Tidiane Thiam, parmi ceux-ci la directrice des risques, Lara Warner et le responsable de la section investissement, Brian Chin.