Après les concerts de casseroles…des morts en pagaille (regardez)

Est-ce une malédiction qui s’abat sur le Sénégal à chaque fois que les concerts de casseroles sont entrepris ? Comme diraient certains voyants et prédicateurs, les concerts de casseroles sont des malédictions et même de la magie noire qui a besoin de « sang ». Selon nos recherches, à chaque fois que des concerts de casseroles résonnent dans les rues et dans certaines concessions, nous assistons dans les jours qui suivent à des accidents mortels d’une rare violence. Xibaaru ne tient pas à désigner un coupable mais tient à situer les responsabilités…

Les concerts de casseroles ont été imaginés et initiés au Chili sous la dictature du régime sanguinaire de Pinochet. Elle a été reprise ensuite dans plusieurs pays ainsi que le Sénégal où l’opposition avait alors initié son premier concert de casseroles. C’était sous le régime du Président Abdou Diouf, alors que Me Abdoulaye Wade était le principal leader de l’opposition. Seulement, certains assimilent un concert des casseroles à une pratique suivie forcément de pratiques occultes comme des sacrifices d’êtres humains.

Vrai ou faux ? En tout cas, au Sénégal, certaines coïncidences sont très étranges. Au point qu’on ne peut manquer de désigner Ousmane Sonko comme étant le principal responsable de tout ce qui se passe, avec les nombreux incidents parfois mortels qui se passent à chaque fois après son appel à un concert de casseroles. Si ce n’est pas une incantation, en tout cas, cela devient une coïncidence qui devient si étrange. La question fuse de partout.

Tenez-vous bien. Nous sommes en juin 2022. Voilà l’énergumène Ousmane Sonko qui appelle à un concert de casseroles. Qu’est-ce qui se passe ? Puisque c’est lui qui est à l’origine des concerts de casseroles pour vilipender le Président de la République Macky Sall, mais à chaque fois après, on dénote des accidents mortels. Quelques rappels qui font froid au dos. Si c’est une coïncidence, elle devient étrange. En tout cas, l’on assiste le 20 juin 2022, à un terrible accident qui fait quatre (4) morts et plusieurs blessés.

Ainsi, signale-t-on : « Un violent accident a fait quatre (4) morts et plusieurs blessés sur la route de Mbour, durant cette matinée du lundi 20 juin 2022. Le choc a eu lieu juste au niveau du Croisement Yenne à hauteur de Dougar Ouest, tôt le matin après la fine pluie… On évoque déjà 4 morts du côté d’un taxi clando 7 places qui venait de Yenne et qui a été heurté par un camion qui venait de Diamniadio ».

On n’a même pas fin de faire le deuil sur ce drame que l’on annonce encore un autre grave accident. Cette fois-ci cela se déroule à Goudomp dans la région sud du Sénégal. Suite à un grave accident, un inspecteur arabisant décède sur le coup alors qu’un blessé grave est en même temps noté. Selon toujours les informations dans ce cas précis : « Mor Diop, c’est le nom de l’Inspecteur arabisant qui a rendu l’âme sur le coup suite à un accident de la route, survenu, samedi 03 juillet 2021, un peu avant 17 heures sur la route nationale 6. »

DJinn ou Vaudou

Des drames qui surviennent à chaque fois après que la tête de file de Pastef/Les Patriotes appelle les populations à un concert de casseroles. Est-ce une manifestation liée à une quelconque pratique de vaudouisme ? La question est pleine de sens. Et certains, s’il y a un pas, n’hésitent pas à le franchir. En effet, des voyants accusent Ousmane Sonko d’avoir un esprit très malveillant, et très attiré par le sang. Finalement tout ceci, n’est-il pas vrai ? Surtout qu’on est en face d’un personnage prêt à tout rien que pour conquérir le pouvoir. Regardez cette vidéo où Serigne Fallou Lô décortique les concerts de casseroles de Sonko…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn