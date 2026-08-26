Arabie saoudite : 12 Éthiopiens arrêtés pour trafic de stupéfiants

Les gardes-frontières saoudiens ont interpellé 12 ressortissants éthiopiens lors de trois opérations distinctes menées dans les provinces de Jazan et d’Asir, pour des faits présumés de contrebande de stupéfiants et de violation de la loi sur la sécurité des frontières.

Selon la Direction générale des gardes-frontières, citée par Saudi Gazette, les opérations ont notamment permis la saisie de 290 kilogrammes de khat, de 33 kilogrammes de haschisch ainsi que de 72 415 comprimés soumis à la réglementation sur la circulation médicale.

À Jazan, une première opération conduite par les patrouilles terrestres du secteur d’Al-Daer a conduit à l’arrestation de quatre ressortissants éthiopiens. Les autorités leur reprochent la contrebande de 33 kilogrammes de haschisch et de 90 kilogrammes de khat.

Dans la même province, une seconde intervention menée par les gardes-frontières du secteur d’Al-Ardah a permis d’interpeller quatre autres ressortissants éthiopiens. Les agents ont découvert en leur possession 72 415 comprimés soumis à la réglementation sur la circulation médicale.

Une troisième opération a été menée dans la province d’Asir. Les patrouilles terrestres du secteur d’Al-Rabouah y ont arrêté quatre autres ressortissants éthiopiens pour violation présumée de la loi sur la sécurité des frontières. Cette intervention a également permis la saisie de 200 kilogrammes de khat.

Au total, les trois opérations ont donc conduit à l’arrestation de 12 personnes et à la saisie de plusieurs catégories de produits et substances réglementés.

Les autorités saoudiennes indiquent que les procédures légales initiales ont été achevées dans les trois affaires. Les personnes interpellées ainsi que les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes afin de poursuivre les procédures prévues par la législation saoudienne.