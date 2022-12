Argent du Covid détourné…Sonko gagne contre Macky

« Carnage financier » sur l’argent du Covid…Sonko gagne contre Macky

Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est une personnalité politique à part. Ousmane Sonko est connu pour ses prises de positions ubuesques. D’ailleurs, c’est ce qui lui a donné le surnom d’opposant radical. Mais force est de constater que les agissements des personnes qui gravitent autour du président Macky Sall donnent toujours raison au maire de Ziguinchor sur la gestion calamiteuse dans nos institutions. Le rapport publié par la Cour des Comptes donne raison à Sonko sur tout. Les boulets du gouvernement viennent d’humilier le chef de l’Etat devant son principal adversaire…

Le rapport de la cour des comptes sur la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (FondsForceCovid19) est une catastrophe. Ce rapport démontre que nous sommes dans un pays de voleurs qui manquent considérablement de respect aux sénégalais. Des gens dépourvus de toute morale se sont donnés le luxe de subtiliser au contribuable Sénégalais des milliards de FCFA en une période de crise sanitaire profonde. Un véritable carnage financier a été opéré sur les 1000 milliards du Fonds-Force-Covid-19.

En plein désarroi doublé de besoins infinis d’une population confinée, il y a des hommes et des femmes politiques qui n’ont pas hésité à détourner de l’argent. Ministres, Dage, politiciens, laudateurs, sportifs se sont sucrés sur le dos des sénégalais. Trois agences de voyage appartenant à la même personne, ont gagné 17 marchés pour plus de 15 milliards de FCFA. Des retards ont été notés dans les délais de livraison sur l’utilisation de cet argent. Un écart de 11 millions sur les tests Covid et de graves irrégularités sur le paiement des primes au personnel de santé sont notés dans ce rapport que Xibaaru continue d’exploiter ligne par ligne.

Le ministère de la Santé occupe le haut du pavé du rapport sur la gestion de l’argent Covid. A lui tout seul il occupe plus de 90 pages de ce document. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre à l’époque, et ses hommes, se sont bien remplis les poches au détriment des nécessiteux. Pourtant, Mansour Faye, lui-même épinglé dans ce rapport, avait déclaré haut et fort que l’argent a bien été distribué. Ce qui n’est pas faux car ils se sont tous partagé laissant les « gorgorlous » (débrouillards) mourir sous le poids de la pression sociale. Et pourtant les sénégalais avaient été avertis que ces sangsues allaient le faire à l’envers.

Lors de sa sortie d’audience avec le Président Macky Sall, en marge des consultations sur la pandémie à coronavirus, Ousmane Sonko était le seul homme politique à avoir alerté sur de possibles détournements des fonds alloués au Covid-19. Le patriote en chef s’inquiétait sur le contrôle de ces milliards qui seraient entre les mains de personnes dépourvues de bonne morale (voir vidéo). Malheureusement, ses inquiétudes étaient prises à la légère. Beaucoup estimaient que le maire de Ziguinchor faisait encore son show.

Mais aujourd’hui, le rapport produit par la Cour des Comptes donne entièrement raison à Ousmane Sonko. Non seulement les hommes du président ont commis un carnage financier. Mais ils se sont bien moqués des sénégalais. Au moment où l’on nous chante une gouvernance sobre et vertueuse, ces hommes et femmes nagent dans un luxe grotesque. Et n’ont désormais plus besoin de se cacher. L’arrivée de Serigne Bassirou Guèye à la tête de l’OFNAC rassure certains parmi eux. Qu’ils déchantent ! Les choses ne resteront pas impunies.

Le pays réclame sanctions contre ces pilleurs à col blanc. Le président Macky Sall n’a plus le droit de se taire. Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice doit veiller à ce qu’on entende toutes les personnes citées dans ce carnage financier. Ces personnes immorales doivent servir d’exemple pour les autres. L’ère des crimes impunis doit être fermée avec Macky Sall. Et si le chef de l’Etat ne le fait pas, Ousmane Sonko s’en chargera. Le patron de l’opposition a déjà menacé de mettre en prison certaines personnes. Et c’est sûr que ces vampires financiers de la covid en feront partie.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru