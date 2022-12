Un sondage réalisé par un cabinet international…chasse Macky du pouvoir en 2024

Les sondages discrets réalisés au Sénégal sur la présidentielle de 2024 viennent d’être balayés d’un revers de la main par un sondage réalisé par un cabinet international spécialisé basé à Paris. Des sondages réalisés par des particuliers proches du Président donnaient Macky Sall vainqueur au premier tour en 2024. Les études étaient pratiquées dans des zones favorables au Président de la République. C’était pour forcer Macky à se présenter en 2024. Ils trompaient Macky. Mais un autre sondage réalisé par un cabinet dit tout le contraire. Ce sondage a été réalisé à partir d’une unique question donnée : Allez-vous voter Macky Sall en 2024 ?

Le sondage à question unique est une technique d’étude quantitative qui met en relief la façon dont les opinions individuelles se répartissent. Et c‘est ce que ce cabinet international basé dans le quartier de la Défense à Paris a fait sur instruction d’une personnalité politique sénégalaise. Sur un échantillonnage de 5000 personnes au Sénégal de toutes les catégories d’âge et professionnelle, le cabinet de sondage a donné ses conclusions. « Macky Sall ne peut pas gagner au 1er tour…Et il sera battu au second tour »…Un résultat différent des sondages des pro-Macky…

Ce sondage est sans appel. Macky sera mis en difficulté au 1er tour. Et il sera battu comme Wade au second tour. Tous les mensonges débités par ses proches sur ses chances de remporter un troisième mandat sont dévoilés au grand jour par ce sondage qui a été commandité par une haute personnalité sénégalaise très proches de Macky Sall. Ce dernier vient de rendre service à Macky dont le régime est émaillé de scandales incessants…

Le Président de la République Macky Sall est à présent édifié sur ce qui pourrait être son sort en 2024. Macky Sall fait l’objet d’une vulgaire manipulation de la part de certains de ses proches qui ont peur d’un changement de régime en 2024. Un changement de régime qui pourrait les conduire directement en pouvoir. Tant, toutes sortes d’accusations et de suspicions d’enrichissement illicite pèsent sur eux.

Aujourd’hui, ce sont ces individus qui font des pieds et des mains pour obliger Macky Sall à présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Les arguments qu’ils mettent en avant pour convaincre le Chef de l’Etat, c’est qu’il reste toujours populaire, qu’il a une grande côte d’estime auprès des populations. Bien évidemment, ils convainquent Macky

Sall que s’il ne présente en 2024 et laisse l’opposition s’emparer du pouvoir, ce serait alors la poursuite judiciaire contre lui ainsi que tous les membres de sa famille.

Au contraire, ce sont eux qui doivent avoir peur. L’opinion les soupçonne de s’être enrichis illicitement. Vrai ou faux ? Leurs dossiers vont être transmis en 2024, en cas de victoire de l’opposition au sortir de l’élection présidentielle qui se tiendra à cet horizon. Farba Senghor qui se définit comme étant « le griot de Macky Sall » vient récemment de faire l’objet d’un vol à son domicile. Farba Ngom, député à l’Assemblée nationale, maire de Agnam-Civol, une bourgade située à Matam, s’était fait délester de la somme de près d’un milliard FCFA.

Toutes les accusations sur ce vol se sont portées auprès de sa garde rapprochée. L’un de ses éléments sur qui se porte les soupçons, est entre les mains de la justice. Tout le monde se demande depuis quand Farba Ngom est à la tête d’une fortune si immense, au point de garder tout cet argent chez lui. D’autant qu’il se met en marge de la loi en gardant une si grosse somme d’argent chez lui et non à la banque.

L’opposition garde un œil sur cette affaire. Des membres de la famille présidentielle, notamment de sa belle-famille ne lâchent pas le Président de la République d’une semelle. Ils sont prêts à tout, à lui tordre le bras, rien que pour le voir se présenter à l’élection présidentielle en 2024. Ils lui font croire que le peuple est tout acquis à sa cause, et que du seul revers de la main, il sera réélu en 2024. Des énergumènes cités dans des scandales.

Mansour Faye est soupçonné de mal gouvernance. Son nom est cité de façon nébuleuse dans le contrat d’affermage de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri urbaine. C’est sous lui, alors ministre de l’Eau et de l’Assainissement que ce contrat a été cédé à Sen’Eau au détriment de la SDE. Plus grave, son nom est assimilé dans le scandale autour des marchés publics liés à la gestion de la Covid-19. Un rapport accablant par la Cour des comptes autour de cette gestion vient d’être publié par la Cour des comptes.

Qu’en est-il de ceux que l’on surnomme les faucons du Palais, de tous ces hommes d’affaires qui se sont compromis, prêts à tout pour obliger Macky Sall à se présenter en 2024. Car, sachant qu’eux aussi vont rendre des comptes en 2024 si l’opposition prend le pouvoir. Ils ont réussi pour le moment à convaincre Macky Sall à se présenter à l’élection présidentielle de 2024, alors que la Constitution le lui interdit. Ils craignent d’une victoire de l’opposition qui les enverrait tous en prison ainsi que la confiscation de tous leurs biens mal acquis.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn