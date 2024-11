Arrestation de Samuel Sarr…Ce que le pouvoir reproche à l’ancien ministre

Les Sénégalais se sont réveillés le samedi matin avec une information judiciaire qui défraie la chronique. Dans la foulée de l’interpellation de deux grands acteurs de la vie socio politique du Sénégal, un ancien ministre a été arrêté à l’aéroport de Diass. Après le politicien Moustapha Diakhaté et le journaliste Adama Gaye qui ont été placés en position de garde à vue le vendredi, c’est l’ancien ministre Samuel Sarr qui a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) à son retour de Dubaï où il avait rendez-vous avec des partenaires. M. Samuel Sarr a été remis à la Brigade de recherche de la gendarmerie où il a été placé en garde à vue.

Samuel Sarr, ancien ministre et Directeur général (DG) de West African Energy (WAE) a été arrêté mais rien n’a filtré sur les motifs de son interpellation. Dans la journée, des fuites commençaient à éclairer la lanterne des Sénégalais sur sa présence dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Colobane où on lui a notifié sa garde à vue. Selon certaines indiscrétions, Samuel Sarr a été conduit à la section de recherches de la gendarmerie pour une plainte qui a été déposée par un de ses associés de la société WAE.

C’est Moustapha Ndiaye, importateur de riz, mais aussi actionnaire de West African Energy. Il accuse Samuel Sarr de détournement de fonds. Selon lui, Samuel Sarr aurait détourné un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Une plainte a été déposée et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie. Il faut préciser que depuis que Moustapha Ndiaye a été démis de ses fonctions de PCA de WAE au profit de Papa Toby Gaye, actuel directeur général de la Senelec, l’homme en veut terriblement à Samuel Sarr.

« Samuel Sarr rejette les accusations et affirme que Moustapha Ndiaye ne maîtrise pas les subtilités des montages financiers mis en place au sein de WAE. Il assure que ce différend est un malentendu plus qu’une affaire de fraude et que les accusations de son partenaire sont infondées ». Il faut savoir que Moustapha Ndiaye est le seul des actionnaires de WAE qui a porté plainte contre Samuel Sarr. Pourquoi les autres associés n’ont pas suivi la démarche de Moustapha Ndiaye si le détournement était avéré ?

Voici les associés de WAE qui sont tous des hommes d’affaires aguerris. Il s’agit de M. Abdoulaye DIA de la Sénégalaise d’Industrie et de Commerce (SENICO) qui est une référence nationale en matière de commercialisation de produits alimentaires. Il y a le milliardaire Arona DIA de Sahel Invest qui prospère en Afrique de l’Ouest et plus précisément au Burkina Faso. Et Khadim BA le golden boy de la société Locafrique très connue au Sénégal. Avec tous ces « balèzes » des finances et de l’économie en Afrique, c’est le seul Moustapha Ndiaye qui dépose une plainte qui est à l’origine de l’interpellation de Samuel Sarr, DG de WAE.

WEST AFRICAN ENERGY (WAE) est une société 100% sénégalaise qui construit une centrale électrique qui va contribuer à la réduction des coûts de production de SENELEC de 40%, dans le cadre de la politique Gaz To Power dont la finalité́ est de réduire le coût de l’électricité́. Selon plusieurs sources, « Samuel SARR avait déjà réalisé 95% de la centrale avec un test réussi. Il y a quelques mois, des tests ont été réalisés avec succès au niveau de la centrale. Ces tests ont donné satisfaction aux investisseurs, aux initiateurs dudit projet qui fait la fierté de l’expertise nationale ».

Alors pourquoi arrêter Samuel Sarr et risquer le démarrage de cette centrale qui pourrait réduire le coût de l’électricité au Sénégal ? Selon plusieurs analystes, la réponse est politique.

L’affaire WAE prend une tournure politique. Selon plusieurs analystes politiques, Le régime en voudrait à Samuel Sarr pour son alliance avec Macky Sall mais aussi pour ses sorties virulentes contre certaines nouvelles autorités qui n’ont pas digéré le rôle politique de Samuel Sarr en tant que président du parti Libéral Social Sénégalais (LSS), allié stratégique de Macky Sall. Samuel serait dans le viseur du nouveau régime depuis le départ de Macky Sall. Même si Samuel Sarr a versé au dossier tous les documents qui prouvent qu’il n’y a pas eu de malversations financières à la société WAE, il a été placé en garde à vue par la seule volonté d’un pouvoir.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn