Sonko a tous les pouvoirs…voici ce que les jeunes attendent de lui

Si le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) en est arrivé là aujourd’hui, c’est grâce à des personnes qui ont fait le sacrifice. Parmi eux, la jeunesse sénégalaise. Les jeunes sont les principaux porteurs du «PROJET» de Ousmane Sonko. Depuis que le patriote en chef s’est lancé dans la politique, des jeunes lui ont tout donné (vie, argent et voix). Sonko a eu ce que de nombreux politiciens n’ont pu avoir. Il s’est forgé une belle armée grâce aux jeunes. Maintenant qu’il est au pouvoir, il est temps pour lui de rendre aux jeunes ce qu’ils attendent de lui.

Même si Bassirou Diomaye Faye est le cinquième président, beaucoup de jeunes voient en Ousmane Sonko un chef d’Etat. Au sein de Pastef, Sonko est respectivement appellé «Président» alors qu’il est le premier ministre. Les analystes politiques sont unanimes pour dire que le leader de Pastef est l’architecte, l’artiste, le concepteur, le créateur et le fondateur du «PROJET» de Pastef-Les Patriotes. Une belle prouesse que l’actuel chef du gouvernement a réussie grâce à une jeunesse engagée à ses côtés. Chose que le patriote en chef n’ignore pas.

Si les jeunes ont parié sur le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils avaient leurs raisons. Cette jeunesse est pauvre et orpheline. Raison pour laquelle ils ont voté massivement pour ce changement. Huit (8) mois après, ils sont toujours étranglés par le chômage. Ce qui explique les nombreux départs pour l’Europe. Il ne se passe plus un seul jour sans que la Marine n’interpelle des candidats à l’émigration clandestine. Des jeunes qui fuient la misère de leur pays d’origine.

Cette situation avait poussé le premier ministre à lancer un appel aux jeunes après un naufrage aux larges de la Mauritanie. «Je lance encore un appel à cette jeunesse, votre solution ne se trouve pas dans les bureaux, les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu’ils sont eux-mêmes soit en crise, soit en début de crise ! L’avenir du monde se trouve en Afrique et vous devez en être conscient, vous les jeunes. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années. Ce continent, c’est l’Afrique», avait-il réagi.

Cette jeunesse est étranglée par les problèmes sociaux et le chômage. Dans des images circulant sur les réseaux sociaux (voir vidéo), on voit des jeunes se battre pour déposer leur dossier de candidature pour des offres d’emploi lancés au Port de Ndayane. Ces images font froid dans le dos. Elles démontrent combien les jeunes veulent travailler. Elles sont les signes que la jeunesse ne veut plus être à l’angle des quartiers pour servir la cause des hommes politiques. Ils ont déjà tout donné. Et ils attendent maintenant la récompense pour les efforts fournis après tant d’années.

Le seul cadeau que le régime leur doit est de régler cette situation. Ce qui veut dire tenir ses promesses de campagne. Pour respecter ses promesses, il faut d’abord régler la question du chômage. La création d’emplois pour cette jeunesse est le cadeau qu’attendent les jeunes. Le Premier ministre, Sonko et son gouvernement doivent mettre tous les moyens pour donner du travail à ces grands défenseurs que sont les jeunes. C’est la seule chose qu’ils demandent. Tout le reste est facultatif pour ces porteurs du «PROJET». Le duo Sonko-Diomaye ne doit pas tuer cet espoir.

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation représentent 34,4% de cette tranche d’âge. Ce taux est plus élevé en milieu rural (43,8%) qu’en milieu urbain (27,5%), et affecte davantage les jeunes femmes (43,0%) que les jeunes hommes (25,9%). Le taux d’emploi au Sénégal au premier trimestre 2024, s’établit à 40,0%, avec une répartition inégale entre les milieux urbain et rural. En milieu urbain, le taux d’emploi est de 44,3%, tandis qu’il est de 33,6% en milieu rural. Les hommes enregistrent un taux d’emploi plus élevé (53,3%) comparé aux femmes (27,1%).

Mais la tâche n’est pas facile. Tous les régimes qui se sont succédés ont échoué sur la question. Macky Sall a mis en place toutes sortes de projets mais il n’a pas été en mesure de régler la question du chômage. Alors reste à savoir comment Ousmane Sonko va s’y prendre pour apporter des solutions. Un échec lui sera fatal à tous les niveaux !

