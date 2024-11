Révélations : Sonko garde la primature…voici les raisons

Tous les droits de l’hommiste proches de Pastef, Alioune Tine et Seydi Gassama, spéculent sur la prochaine station politique d’Ousmane Sonko après sa brillante victoire aux législatives. Aussi proches de Sonko, le président d’AfrikaJom Center et le directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal devraient au moins savoir que le leader du Parti au pouvoir garderait à tout prix la primature pour plusieurs raisons évidentes. Ousmane Sonko sera le premier ministre du Sénégal aussi longtemps que certaines situations ne seront pas réglées. Et xibaaru vous dit tout sur les raisons qui vont pousser Sonko à garder son siège à la primature…

Ousmane Sonko est devenu au soir du 17 novembre, l’homme politique le plus puissant du Sénégal. Il a donné la présidence de la République à son poulain Bassirou Diomaye Faye le 24 mars 2024 à partir du slogan « Diomaye moy Sonko » avant de lui donner les moyens de sa politique en lui faisant gagner une majorité absolue à l’Assemblée nationale avec 130 sièges sur 165. Aujourd’hui c’est le rôle que devra jouer le Premier ministre dans ce Sénégal qui suscite le débat. Les Sénégalais se demandent s’il devra garder son poste de premier ministre ou occuper la présidence de l’Assemblée Nationale.

Le débat fait rage dans son propre camp. Des proches du Président Ousmane Sonko appelé affectueusement PROS, spéculent sur la prochaine station politique du leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Seydi Gassama directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal estime que le leader du parti doit rester à la primature : « Ousmane Sonko doit conserver son poste de Premier ministre. Ceux qui avancent l’idée qu’il doit quitter la primature ne souhaitent pas la réussite du projet Pastef »

Mais un autre de ses confrères, Homme de lettres et président d’une ONG comme lui, pense le contraire. Le président Fondateur du Think Tank AfrikaJom Center prend le contrepied de Seydi Gassama : « Ousmane Sonko, a du pouvoir et il densifie et donne sens à toutes les fonctions qu’il occupe. Il peut promouvoir le pouvoir Parlementaire, qui est un des mécanismes majeurs de transformation de la société. Pour servir le Sénégal et contribuer à l’équilibre des pouvoirs, il doit occuper la présidence du Parlement. Président du parlement, Ousmane Sonko en fera un pouvoir qu’il n’a jamais été dans l’histoire politique ».

Mais ces proches de Pastef ne font-ils pas de lecture politique avant d’avancer des arguments aussi légers ? Le premier ministre a plusieurs chantiers qui l’attendent. Opposant radical, il a donné sa vision et ses solutions pour le Sénégal à travers des ouvrages qu’il a écrits. Ousmane Sonko est un politicien certes, mais il est aussi un homme d’action qui aime les challenges. Les postes électifs sont très importants et Ousmane Sonko a prouvé qu’il est aujourd’hui le faiseur de président de la République, le faiseur de députés et même le faiseur de maires.

Avec tous ces pouvoirs, Ousmane Sonko va se lasser au perchoir de l’Assemblée avec son maillet pour rappeler les députés à l’ordre. Le PM a un programme à exécuter et ce n’est pas à l’Assemblée que les patriotes veulent le voir mais sur le terrain de l’emploi, de la cherté de la vie et de la bonne gouvernance. Ousmane Sonko ne va pas laisser le chantier de la traque des biens mal acquis à d’autres personnes. Il veut voir son travail aboutir. Et les jugements de la Haute Cour de justice font partie de son chantier ouvert. Et pour rien au monde, Ousmane Sonko ne va laisser ce travail entre les mains d’autrui.

Toutes ces raisons font que Ousmane Sonko va rester à la primature pour gérer tous ses dossiers. Si Ousmane Sonko quitte la primature, c’est quelqu’un qui bénéficiera des retombées de ce travail commencé depuis 8 mois par Ousmane Sonko. Le leader de Pastef a rêvé de ces jours de gloire. Il veut voir Macky Sall et Amadou Ba devant la Haute Cour de Justice. Il veut les voir en prison et il veut les voir payer pour tout ce dont il les accuse. Alors il préfère savourer cette victoire que d’être assis sur un perchoir avec un maillet pour donner la parole aux députés.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn