ARRESTATION DU JEUNE ARDO GNINGUE : ME DIARAF SOW DEMANDE L’INDULGENCE DU PROCUREUR

Monsieur le Procureur de la République

J’ai l’avantage de venir solliciter auprès de votre haute autorité, votre aimable indulgence à l’égard du sieur Ardo Gningue, un jeune activiste arrêté et placé en garde à vue pour avoir inconsciemment appelé à une manifestation devant les grilles du Palais.

Certes, il a gravement fauté parce que manipulé par des professionnels du désordre mais Ardo Gningue n’a rien d’une personne violente et incorrecte.

Son entrée en politique étant très récente, Ardo n’a aucune expérience .

Très jovial et très poli, Ardo que je connais bien, regrette sûrement son acte. Il n’est pas dangereux du tout et je suis sûr qu’il ne récidivera pas parce que ne faisait sûrement que du bluff pour se faire connaître.

Monsieur le Procureur de la République, ce jeune talibé Cheikh qui avait créé le Mouvement des Gilets Rouges, il n’ y a pas longtemps, venait juste d’être éjecté par les dinosaures politiques de Sonko qui lui ont chipé son mouvement.

Déçu et trahi, il venait d’en créer un autre et tentait sûrement de se faire une visibilité et un nom avec cette déclaration maladroite.

Il est le seul à soutenir sa famille et le mettre en prison ne serait d’aucune utilité car je suis conscient que sans votre indulgence, il risque gros, face à la rigueur de la loi dans le cas d’espèce.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Procureur, je sollicite votre prompte intervention auprès de la police judiciaire afin de laisser le jeune Ardo Gningue rentrer chez lui à Tivaouane.

Vous remerciant d’avance pour votre ferme position à défendre les intérêts de la société et à veiller à sa stabilité de façon permanente, veuillez Monsieur le Procureur de la République, agréer l’expression de mes hautes et respectueuses considérations.

Maître Diaraf SOW, Conseil Juridique, Secrétaire Général national du parti ADAE/J