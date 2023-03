Arrestations aux manifs : Les mineurs envoyés au tribunal pour enfant

Dans le cadre de l’enquête sur les manifestations du 16 mars, plus d’une centaine de personnes ont été arrêtées. Parmi les mis en cause, il y a des mineurs. On connait le sort qui leur sont réservés. D’après L’AS, ces derniers vont comparaître devant le tribunal pour enfants. Et, précise le journal, l’audience les concernant aura lieu vendredi prochain. Autant dire qu’ils devraient vite être fixés sur leur sort.

Ça devrait aller vite également pour les autres manifestants présumés arrêtés. Vingt et un d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges ce lundi tandis que le reste a fait l’objet d’un retour de parquet. Le dossier des manifestations du 16 mars sera instruit par les premier, deuxième, troisième et septième cabinets.