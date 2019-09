Lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, des opposants et des activistes sénégalais ont proféré des injures et des insanités à l’encontre la Première Dame du Sénégal, Marieme Faye Sall. L’on se demande pourquoi des sénégalais démocrates s’en prendraient à une femme qui n’est ni gestionnaire de fonds ni ordonnatrice du budget du Sénégal…Pourquoi insulter Marème Faye Sall ? Qu’a-t-elle fait pour être clouée au pilori ? Ce sont ces questions qui ont poussé Mamadou Abdoulaye Guissé Président Mouvement culturel pour le Salut du Sénégal (MCSS / Fulla Ak Fayda) et Membre de la mouvance présidentielle a s’ériger en bouclier de la première dame…

Les baves des crapauds n’atteindront point la blanche colombe….(Par Abdoulaye Mamadou Guissé)

Madame la première dame de la république du Sénégal, vous avez obtenu du peuple sénégalais des faveurs jamais existées de l’indépendance à nos jours.

Et c’est en cela que vous demeurez la première des premières dames que le Sénégal a connu de Senghor à Macky Sall, et aussi de Collette Senghor à Viviane Vert Wade. Madame Sall, la calomnie la plus vile ne ternir une réputation sans tâche.

Dans une ruelle de New York, en les regardant depuis sa suite, nous avons les crapauds, patauds, pustuleux et laids, dégoulinant de bave, qui ne savent que se traîner à terre.

Au milieu des personnalités mondiales, nous trouvons la colombe Marieme Faye, symbole biblique du Saint-Esprit, donc pure et gracieuse, parfaitement capable de s’élancer dans les airs pour passer très loin de la portée des crapauds sans papiers, dont l’incertitude de leur avenir est trop liée à leur refus manifeste de regarder la vérité en face:

Nos compatriotes ayant échoué dans leur aventure d’immigrés doivent accepter le sort qui les brume. Ce n’est point Marieme Faye Sall à l’origine de leur échec.

Comment voulez-vous que les baves des crapauds , symbole du vice et de la laideur, puissent atteindre la blanche colombe (Marieme Faye Sall), symbole de la pureté et de la beauté puisque, même s’il est capable de sauter, jamais l’horrible animal ne pourra s’approcher suffisamment de l’oiseau pour l’atteindre de ses postillons verts et gluants ?

Les Nations Unies ont félicité le Président Macky Sall, autrement dit, de tels propos ne peuvent atteindre celui qui n’a rien à se reprocher : Marieme la colombe.