Les artistes Sénégalais fuient les 2 milliards des homos

Selon des sources de nos confrères du quotidien « Le Témoin », aucun artiste, chanteur, sportif ou porteur de voix n’a bénéficié publiquement des milliards des lobbys Homos (Lgbt).

Toujours selon « Le Témoin » qui a sous les yeux un célèbre bulletin mensuel d’Annonces gratuites ayant un bandeau publicitaire aux couleurs des homos (Lgbt), aucun artiste ou chanteur n’est tombé dans la tentation de l’argent sale puisque les confréries et organisations islamiques sont armées de gourdins pour veiller sur l’interdit. Entre la tentation des dizaines de millions et la crainte des gourdins, le choix n’est en effet pas facile à faire ! Car les Sénégalais aiment l’argent, certes, mais ils craignent plus encore les coups et blessures voire la mort…

Source Le Témoin