Les LGBT de France demandent aux homos sénégalais de résister contre…

La décision du Conseil d’Etat français de retirer le Sénégal de la liste des pays sûrs pour l’immigration revigore les défenseurs des homosexuels, surtout ceux de l’Association d’aide, de défense homosexuelle pour l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS), qui avaient même demandé au ministre de la Justice français de déclarer persona non grata certaines autorités religieuses sénégalaises.

Après la décision du Conseil d’Etat Français, cette organisation s’est fendue d’un communiqué pour se réjouir et demander à leurs communautés qui défendent le drapeau arc-en-ciel de résister. « Adhéos invite toute la population homosexuelle sénégalaise, mais aussi leurs familles et amis sénégalais, à résister à l’oppression et à rejoindre au plus vite des défenseurs des droits humains à travers le Collectif Sénégal libre », renseigne la note.