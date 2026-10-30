Assemblée : La commission des Finances rejette à nouveau la LFR 2026

La commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a de nouveau rejeté, ce vendredi, le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026.

Ce nouveau rejet intervient quelques jours après la suspension de la séance plénière consacrée à l’examen du texte. Mardi dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, avait sollicité son renvoi en commission, en s’appuyant sur l’article 84 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement espérait profiter de ce délai supplémentaire pour approfondir les discussions, apporter des réponses au mémorandum transmis par les députés et parvenir à un compromis sur les arbitrages budgétaires.

Malgré ce renvoi en commission et les nouvelles discussions engagées, les parlementaires ont maintenu leur position et rejeté une nouvelle fois le projet de loi. Ce nouvel épisode prolonge ainsi le blocage autour de l’examen de la LFR 2026.