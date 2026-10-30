JOJ Dakar 2026 : Le TER annonce la gratuité du transport pour la cérémonie d’ouverture

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA) et la Société nationale de gestion du Train express régional (SENTER) ont annoncé la gratuité du transport sur le réseau du TER à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter le déplacement des spectateurs vers le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Pour bénéficier de cette gratuité, à l’aller comme au retour, les usagers devront présenter leur ticket d’accès officiel à la cérémonie au guichet de la gare. Une condition horaire est également prévue : les voyageurs devront faire valider leur billet avant 13 heures.

En raison de la forte affluence attendue, les autorités et la direction du TER recommandent aux spectateurs d’anticiper leurs déplacements. Cette organisation vise à limiter les engorgements et à garantir la sécurité ainsi que le confort des voyageurs en direction du site olympique.