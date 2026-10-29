Touba : Sonko reçu à huis clos par Serigne Mountakha

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, accompagné de Serigne Cheikh Thioro Mbacké et d’un homme d’affaires, N. S., a effectué ce jeudi une visite nocturne à Touba, dans la plus grande discrétion.

Selon des sources de Seneweb, le président de Pastef a été reçu à huis clos par le khalife général des mourides. L’entretien a duré près d’une heure, mais rien n’a filtré de son contenu. D’après nos sources, la situation actuelle du pays, notamment le différend entre l’exécutif et le législatif, aurait été au cœur des échanges.

Source : Seneweb