LFR 2026 : PASTEF maintient son rejet et se justifie

Le Groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes a décidé de ne pas adopter le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 « en l’état ». Cette position intervient après le rejet, à la majorité, du texte par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, à l’issue de sa séance du 30 octobre 2026, consécutive au renvoi demandé par le gouvernement.

Dans un communiqué publié le même jour, le groupe parlementaire estime que les réponses apportées par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan au mémorandum transmis par la commission le 26 octobre restent « insuffisantes et insatisfaisantes ». Il déplore également que le gouvernement n’ait apporté aucune modification au projet de loi présenté lors du premier examen en commission.

Les députés de PASTEF mettent en avant plusieurs points de désaccord. Ils évoquent notamment un manque de sincérité budgétaire concernant le déficit et la dette, l’inefficacité des mesures de lutte contre la cherté de la vie et de protection du pouvoir d’achat, ainsi que des incohérences dans les choix d’investissement public et les priorités sociales.

Le groupe parlementaire dénonce également un déficit de transparence, qu’il illustre par le refus persistant de transmettre plusieurs documents jugés essentiels à la compréhension du PLFR. Parmi ceux-ci figurent le rapport Forvis Mazars, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur la dette non financière, le rapport d’exécution budgétaire de septembre 2026 et la liste des sociétés nationales et établissements publics (SNPE) bénéficiaires de transferts en 2026.

Les parlementaires pointent enfin le refus de rationaliser les agences et d’encadrer les fonds spéciaux.