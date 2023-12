Assemblée : Le député Babacar Mbaye prône la réforme du marathon budgétaire

Le député Babacar Mbaye a interpellé le président de l’Assemblée nationale et le président de la commission des finances pour entamer à partir de cette année la réforme du marathon budgétaire. Il l’a fait savoir ce mercredi en plénière, lors du vote de projet de loi N°10/2022 portant loi de règlement pour l’année 2021.

« L’année 2021 a été une année de crise. Pourquoi ? parce que nous sortons de la Covid 19 et l’événement de mars 2021. Et cela joue également sur le budget. En 2019, on connaît une hausse de plus de 600 milliards de F CFA, en 2020, on baisse, en 2021, on connaît un redressement de 111 milliards de F CFA qui sera automatiquement appuyé par le programme Xeyu ndaw gni. Moi, je profite pour lancer un message au président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’au président de la commission des finances. Je pense que le moment est venu de faire un renouvellement budgétaire. Je pense que ce n’est avec 5 minutes en commission et 5 minutes en salle que peut faire un travail sur le budget. Je pense que l’assemblée doit entamer à partir de cette année la réforme du marathon budgétaire », a interpellé Babacar Mbaye sur Pressafrik.

Poursuivant ses propos, M. Mbaye ajoute : « Avec l’acte 3, il y a eu des évolutions qui ont été faites. Aujourd’hui, le moment est venu de faire une évaluation pour avoir une visibilité et de transparence sur les critères de répartition des sites. On sort d’une crise et il y a eu une réponse harmonisée de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ».