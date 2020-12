Assemblée Nationale : Le budget de Mansour Faye arrêté à plus de 2000 milliards F CFA

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, est devant les députés de l’Assemblée nationale, ce lundi 07 décembre 2020. Ceci, pour le vote de son budget 2021 arrêté à 2 227 204 896 484 de francs CFA en autorisation d’engagement et à 298 770 745 213 de francs CFA en crédit de paiement.

Pour la mise en œuvre du budget de 2021, l’axe Bambey-Baba Garage-Mékhé, il a pris l’engagement de sa réalisation en 2021. S’agissant du Ter, il a informé que son coût est actuellement de l’ordre de 739,2 milliards de Fcfa et l’entreprise SENTER est en train de travailler pour la mise en exploitation commerciale, au courant de l’année 2021.

Quant aux arriérés de paiement de l’État au secteur du BTP, il a rassuré que son département a déjà consenti d’importants efforts en 2019, en payant 81 milliards au profit d’entreprises de BTP et d’autres opérations diverses, dans le cadre de Promovilles, du PUMA et du PUDC. En 2020, sur les 116 milliards prévus, l’État a réglé 40,2 milliards sur les obligations impayées, en faveur des entreprises de BTP.