Assemblée Nationale…Un grand opposant prêt à accompagner PASTEF (Révélation)

La situation à l’Assemblée nationale semble moins tendue que la dernière législature où on a vu les gendarmes faire irruption au sein de l’hémicycle pour calmer la situation. Cette 15ème législature, bien que majoritairement occupée par PASTEF, va bénéficier du concours d’une partie de l’opposition qui a décidé de soutenir le parti au pouvoir. Une autre partie de l’opposition a décidé de garder une position radicale. Après une enquête minutieuse auprès des états-majors des différentes coalitions à l’Assemblée Nationale, xibaaru est en mesure de vous révéler quelles sont les tendances pro ou anti Pastef qui se dégagent au niveau de l’hémicycle.

Au sein de l’Assemblée Nationale, cinq coalitions ont au moins deux députés. C’est le minimum pour la coalition qui a le plus petit nombre de députés et 130 pour la coalition majoritaire. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) du premier ministre Ousmane Sonko a une majorité absolue au parlement. Elle n’a pas besoin d’autres coalitions pour voter ses lois. Mais parmi les quatre autres coalitions qui ont au moins deux députés, deux d’entre elles ont décidé de faire une opposition de contribution aux efforts du parti PASTEF pour la bonne marche du pays.

Après le parti PASTEF, c’est la coalition Takku Wallu Sénégal de l’ancien président Macky Sall qui obtient 16 sièges et un groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale. La Coalition Jamm Ak Njariñ de l’ancien premier ministre Amadou Ba obtient 7 sièges. La liste de Samm Sa Kaddu du maire de Dakar, Barthélémy Dias, a eu 3 sièges à l’Assemblée nationale. Et c’est la coalition « La marche des territoires-Andu Nawlé » de L’ancien directeur du Coud et maire de Malicounda, Maguette Sène qui ferme la marche avec 2 députés obtenus lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Et parmi ces coalitions, deux coalitions ont décidé de se radicaliser et deux autres veulent accompagner le pouvoir pour l’intérêt du Sénégal.

Lors de l’installation de la 15ème législature, la coalition Takku Wallu a donné le la en quittant l’hémicycle après le rejet de la candidature de Farba Ngom au poste de 8ème vice-président de l’Assemblée Nationale. Les interventions du député Abdou Mbow et de la présidente du groupe parlementaire de la coalition Takku Wallu, Aïssata Tall Sall, ont secoué l’Assemblée nationale montrant ainsi la position radicale adoptée par la coalition de l’ex président Macky Sall. Ce dernier a été menacé par le premier ministre Ousmane Sonko de « passer » devant la Haute Cour de Justice pour les scandales perpétrés sous son règne et les morts enregistrés lors des manifestations de l’opposition.

Les députés de la coalition Takku Wallu de Macky se braquent à l’Assemblée nationale contre la coalition majoritaire. Il y aussi la guerre larvée entre Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu à l’Assemblée Nationale et Ousmane Sonko le leader de Pastef. La dernière confrontation a tourné à l’avantage du Premier ministre qui a battu sans bavure le maire de Dakar dans sa propre circonscription et jusque dans son bureau de vote. Donc à l’Assemblée, le conflit entre Sonko et Barthélémy Dias va se poursuivre par députés interposés. Et ils ne se feront pas de cadeau.

« La coalition Jamm Ak Njariñ de l’ancien premier ministre Amadou Ba veut œuvrer pour l’intérêt du Sénégal » selon un responsable du mouvement « Nouvelle Responsabilité ». « L’ancien premier ministre est soucieux du bien être des Sénégalais et ne compte en aucun moment mettre les bâtons dans les roues de la majorité. La coalition Jamm Ak Njariñ votera pour la majorité si les projets de loi proposés vont dans l’intérêt des populations ». Et selon plusieurs des députés de la coalition rencontrés à l’Assemblée, « Pastef n’est pas l’ennemi de Jamm Ak Njariñ ».

Selon plusieurs sources concordantes, les coalitions « La marche des territoires-Andu Nawlé » et Jamm Ak Njariñ s’inscrivent dans une opposition de contribution et non dans l’opposition radicale. Notre source de souffler que le mot d’ordre de ces deux coalitions est « d’accompagner la majorité à l’Assemblée pour permettre au pouvoir de réussir sa politique d’emploi, de lutte contre la vie chère et l’insécurité alimentaire. Pour la coalition Jamm Ak Njariñ, « mettre les bâtons dans les roues d’une majorité absolue, c’est se battre contre une force surhumaine »…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn