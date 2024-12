Le régime neutralise les médias hostiles…la presse de Pastef se positionne

L’arrivée du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir coûte cher à la presse. Une partie des médias vit des moments sombres sous le règne du duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Vus comme les plus hostiles au parti Pastef, ils sont presque asphyxiés. Pendant ce temps, des médias ou journalistes proches du parti au pouvoir prennent le contrôle. Ce qui représente une véritable menace pour la presse régie par un code.

Ce mardi 3 décembre 2024, le ministre de la Communication, Alioune Sall, a dévoilé la liste des médias conformes au Code de la presse et officiellement reconnus par l’État. Sur les 535 entités médiatiques répertoriées par le gouvernement, seules 112 répondraient aux exigences légales. Des médias connus, qui ont été les premiers à faire leur déclaration, comme Xibaaru ont été zappés dans cette liste provisoire. Même les médias dits de référence n’y figurent pas. De quoi faire jaser les acteurs du métier.

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a dénoncé avec fermeté cette décision du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. « Cette liste, publiée de manière unilatérale, va à l’encontre de l’objectif initial du Code de la presse, qui était de structurer et de professionnaliser notre secteur, pas de créer des divisions artificielles », a déclaré Mamadou Ibra Kane. En effet, la majorité des médias critiques à l’égard du nouveau régime sont lésés.

Mais au moment où le ministère de la communication détermine quel organe est conforme et qui ne l’est pas, une nouvelle forme de journalisme voit le jour. Menés par des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), ils n’utilisent pas toujours les canaux traditionnels. Des personnes ont fait des réseaux sociaux leur terreau fertile. Ils utilisent les larges canaux que leur offrent Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou TikTok pour se mettre dans la peau des médias. Grâce à la stratégie du copié-collé, ils partagent les infos à une vitesse éclair. Leur seul objectif : défendre le parti au pouvoir

Pour cela, ils n’hésitent pas à fouler du pied les bases du journalisme. Ces personnes veulent effacer la presse classique pour s’installer. Depuis l’avènement du nouveau régime, des structures de communication poussent de partout. On ne peut plus faire un tour sur les réseaux sociaux sans pour autant voir un «X multimédia» jouer le rôle de la presse. Ils captent tout ce qui devait aller à la presse classique. Ils sont présents dans toutes les activités menées par le parti au pouvoir, les nouvelles directions, certains ministères et parfois même par la Primature.

Leur seul mérite, c’est d’être suivi par des patriotes. Mais aussi d’appartenir à Pastef. Mais les professionnels des médias n’ont pas été vigilants. Depuis des années, ces nouveaux «maîtres» de l’information leur font de la concurrence. Ce sont les mêmes personnes qui refusent à Niang Xaragne Lô ce qu’ils font actuellement pour le nouveau régime. Avec cette nouvelle décision prise par le pouvoir, les caisses de résonance du Pastef risquent de le noyer.

Alors si le ministère de la communication veut vraiment assainir le milieu de la presse, qu’il n’oublie pas les nouveaux donneurs d’information qui ont vu le jour sur les réseaux. La majeure partie de ce groupuscule n’a aucune formation journalistique. Certains ne détiennent pas la carte de presse. Pourtant ils sont toujours là où il faut le fameux sésame de la presse pour donner des infos. Voilà le véritable chantier du nouveau régime : les réseaux sociaux.

Les personnes que le ministère de tutelle doit traquer sont devant lui. Et non passer son temps à asphyxier des médias légalement constitués. Des médias qui embauchent de nombreux travailleurs. Le secteur de la presse est sous perfusion depuis 2020. Le Covid-19 a donné un sacré coup aux patrons de presse. Pour ne rien arranger, la pression fiscale et le gel des contrats publicitaires, ont détruit ce qui restait de ses médias. D’ailleurs, certains médias ont déjà mis la clé sous la porte.

En attendant, certains médias payent leur hostilité envers le parti Pastef. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye doit faire de la rupture son leitmotiv. Cette stratégie d’écarter des médias pour d’autres doit est inadmissible. Dans toutes les démocraties, il existe une presse critique. Ceci ne devrait pas être un prétexte pour les museler. Reste à savoir si le régime ira jusqu’au bout de sa logique. En attendant d’avoir des réponses, la presse de Pastef prospère. Vivement une véritable rupture !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn