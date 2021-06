Astronomie : Le Sénégal honoré à travers Maram Kaire

C’est une passion précoce pour l’astronomie, le Président de l’ASPA, une vie dédiée à la promotion de l’Astronomie dans les écoles, les universités et les communautés qui viennent d’être consacrés par la plus haute institution internationale : l’Union astronomique internationale.

Désormais le nom de Maram Kaïré flotte dans le Ciel, porte étendard du Sénégal et de l’Afrique, j’ose espérer que cette nouvelle distinction va pousser notre pays à achever les projets dont il était porteur comme l’observatoire d’astronomie, le planétarium, le Centre de construction de micro satellites et particulièrement l’Agence sénégalaise d’Astronomie.

Notre pays, qui a déjà acquis un planétarium et un télescope de recherche, qui a une expérience internationale très enviable avec une pépinière d’astronomes, que la mission prestigieuse d’occultation de l’Objet MU68 de la NASA a consacré, devrait en cette Journée internationale de l’Astéroïde se hâter plus que jamais, à reprendre le train de l’Astronomie et se hisser à la tête du peloton des pays africains dont certains commencent à s’échapper.

Avec Maram Kaïré le Sénégal dispose dans ce domaine d’une valeur sûre capable de rassembler les expertises nationales et de bâtir un partenariat international avec les meilleurs astronomes du monde et les institutions internationales d’Astronomie.

Donner la la chance à l’Astronomie sénégalaise d’émerger, c’est aussi contribuer à la promotion des mathématiques, du numérique, de la science et de la technologie à l’école et dans la société. C’est installer définitivement et éternellement le Sénégal, au dessus de nos têtes, dans le Ciel.

Annoncée lors de la dernière mission de la NASA au Sénégal en Septembre 2020, la décision est rendue officielle depuis le 14 Mai 2021 par l’Union Astronomique Internationale : un astéroïde du Système Solaire porte désormais le nom de l’astronome sénégalais Maram KAIRE.

Il devient ainsi le premier sénégalais à recevoir cet honneur et voir son nom gravé dans l’histoire du système solaire.

Découvert le 27 Février 1998, l’astéroïde initialement numéroté (35462) 1998 DW23 et qui devient officiellement (35462) Maramkaire, fait partie de la ceinture principale d’astéroïdes gravitant autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter. Il effectue un tour complet autour du Soleil en 4,36 années terrestres.

Une première pour le Sénégal dans le domaine de l’astronomie mais également une grande rareté sur le continent africain, cet honneur de voir son nom attribué à un objet du système solaire obéit à un protocole de validation assez strict. Il consacre souvent un apport considérable au développement de l’astronomie ou, dans d’autres cas, un hommage aux grandes figures de l’histoire de l’humanité.

L’astéroïde (35462) Maramkaire a été au Centre de recherches en géodynamique et astrométrie (CERGA), à Caussols en France, par le projet scientifique européen OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS). Le découvreur, Alain MAURY, a annoncé la nouvelle au sénégalais Maram KAIRE en ces termes : « Tu honores l’astronomie, c’est normal que l’astronomie t’honore ! »

Par Mary Teuw Niane