Attaque contre Malick Sall : Un Apériste porte la réplique à Farba Ngom

Le responsable politique de l’Apr à Ourossogui, membre du directoire national de l’Alliance pour la République apporte la réplique à son frère de parti, Farba Ngom. Poulain de Macky Sall, le secrétaire général de l’ARTP, Samba Alassane Thiam n’a pas apprécié le discours de Farba Ngom lors d’un meeting politique à Ogo. Le leader du mouvement Grand sogui a réagi à la sortie de Farba Ngom qui a interpelé le ministre de la Justice, Maître Malick Sall sur son engagement et son soutien politique auprès des candidats choisis par le président Macky Sall.

Selon Samba Alassane Thiam, son camarade de parti, Farba Ngom a traité de l’institution présidentielle, des mandats de l’institution présidentielle qu’il ne maîtrise pas et ignore complètement. De l’avis de Samba Alassane Thiam, le «cartel des dix Maires de Matam», candidats à leur propre succession, ils doivent plutôt remercier le chef de l’État. D’après le poulain de Macky Sall, les candidats investis pour une élection au suffrage universel direct, il est plus important pour ces derniers de présenter un projet de société ou un programme de gouvernance locale très bien élaboré et non s’adonner à des attaques crypto personnels.

À en croire M. Thiam si les dix Maires sortants sont suffisamment représentatifs ils n’ont pas à s’interroger sur l’absence ou non de Maître Malick Sall sur le terrain politique pour la campagne des élections Locales. Il demande à Farba Ngom de gérer sa tendance et ensuite d’assumer les résultats qui seront issus des urnes au soir du 23 janvier prochain. Lire la suite en cliquant ICI