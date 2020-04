Attaqué de tout bord : Les partisans de MMC vole à son secours

Oui ! Tous ses agissements sont éminemment politique et au delà de rétablir les faits avérés, nous apporterons des réponses politiques.

Parceque « nak wadji » tel un imposteur il a abusé de la confiance, de la crédulité des syndicats par des discours mensongers, dans le dessein d’en tirer profit.

Par crainte d’être démasqué, il a mis au point des stratégies visant à préserver son estime de soi, en ayant recours à des mécanismes proches du

perfectionnisme prétextant vouloir renégocier un contrat dont il a toujours soutenu. Il pense pouvoir conforter ses doutes, avec l’instauration d’une spirale négative fondée sur la peur de l’échec. Il a déjà échoué !

Rien d’ébranlable ! car le sieur Biteye n’est qu’une toute petite partie émergée de l’iceberg qui veut heurter le digne fils de DAGANA, Mouhamadou Makhtar CISSÉ

On a beau essayer de relativiser ce que tout le peuple sénégalais constate depuis une année, après le départ de MMC à la tête de SENELEC, rien n’y fait. Une dégradation à plusieurs dimensions a atteint son summum dans cette entreprise qui était la plus performante du pays. Nous n’avons plus à faire avec ces agissements habituels des politiciens comploteurs, comme l’art du compromis, l’adaptation aux circonstances et la capacité à ondoyer. On a basculé dans l’aberration la plus cynique et ses errements !

La désinvolture dévastatrice de l’administration Bitey, dans le dossier AKILEE, est catégoriquement et résolument intolérable. L’imposture actuelle, pratiquée par des personnages atteints de nullité, surtout au plan de l’intégrité morale, est une mystification préméditée relevant de l’abus de confiance et demeure de la haute trahison.

Mais le devoir de faire face se pose et s’impose plus que jamais car un régiments d’imposteurs voulant la tête de MMC, se propagent comme le chiendent, le plus invasif et le plus honni des jardiniers.

Alors, le dindon de la farce peut toujours faire semblant de se rebiffer de temps à autres, pour sauver la face et amuser la galerie, les jeux sont faits, rien ne va plus.

De surcroît, cette déficience pernicieuse d’une direction qui tient les commandes par circonstance. On observe avec exaspération et colère cet empressement obséquieux des alignés à la queue pour faire des courbettes avilissantes à ces forces obscures tapis dans l’ombre qui tentent vaille que vaille à liquider MMC. Ce ramassis de félons ahuris serait disposé à nuire aux intérêts essentiels des sénégalais pour 2,2 milliards de l’entreprise Israélienne Powercom par rapport aux prix d’AKILEE.

Chers citoyens, nous nous sommes abstenus de tout excès, persuadés que l’excessif est insignifiant, mais nous sommes mis en face de bien plus grave qu’un simple projet excessif de liquidation de Mouhamadou Makhtar CISSÉ, nous sommes en face d’un projet qui supprime jusqu’au respect dû à l’être que chacun de nous a pour vocation première d’accomplir !