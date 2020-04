Diaw Fara rugit contre Adama Gaye : «C’est un homme toujours rebelle à la vérité et inlassablement fidèle au mensonge… »

Cité dans un article de presse par le journaliste Adama Gaye, Adama Diaw alias Diaw Fara ne reste pas midi à quatorze heures pour répliquer à la mesure de l’affront. Dans une note transmise à nos soins, il prend la défense du Ministre du Pétrole Mouhamadou Moctar Cissé et, non sans, promettre l’enfer au vieux journaliste hostile au pouvoir marron-beige : «Adama Gaye doit savoir qu’on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras .Usant de son vocabulaire ordurier, il cherche toujours à ternir l’image lisse des gens du régime en place. C’est une jalousie morbide qui lui monte les nerfs face à la réussite d’autrui. Récemment, il s’est armé de mensonges creux et de songes des plus farfelus pour s’attaquer au Ministre Mouhamadou Moctar Cissé. L’on ne comprend vraiment pas cet acharnement inouï sur un digne serviteur de la République et un fidèle parmi les fidèles de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Voilà un aigri incapable de bien et qui reste toujours rebelle à la vérité et inlassablement fidèle au mensonge », tonne le jeune responsable de l’Alliance Pour la République(APR) dans la Commune de Gnith(Dagana).Il poursuit : «Dans sa sortie récente, le sieur Gaye me cite comme un des insulteurs sur commande .Il ment sur toute la ligne. Aujourd’hui, il doit savoir que ces chantages ne passeront pas. Toute sa vie durant, ce journaliste vagabond a toujours dîné du mensonge et soupé du scandale. Nous, notre seule préoccupation, c’est de travailler pour accompagner la vision futuriste du Président Macky pour notre cher pays le Sénégal .Dans un contexte critique de guerre sanitaire marquée par la survenue de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, c’est malheureux de constater les agissements malheureux d’ivrognes, de personnes dépourvues de la moindre once de patriotisme de la trempe d’Adama Gaye », a regretté Diaw Fara.