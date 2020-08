Attaques contre Abdou Karim Fofana : Lamine Marone bombarde Ousmane Noël

OUSMANE NOËL est terminé !

Depuis son éjection du gouvernement, l’équipe de l’ex ministre de l’urbanisme est victime d’un traumatisme incurable qui fait qu’il est pris d’un réflexe maladif de cracher son venin sur son successeur le Ministre Abdou Karim Fofana.

Quand la volonté de nuire prend le dessus sur l’obligation morale de restituer la vérité, le mensonge ne peut que perdurer. Pourquoi créer des histoires et raconter des balivernes O. Noël ? Nous connaissons vos motivations, nous savons que la haine a fini d’obstruer en vous toute possibilité de raisonnement objectif et nous sommes convaincus que vous n’étiez pas digne de la confiance du Président Macky Sall.

Ceci s’illustre par le fait que le peu de résultats réalisés pendant votre séjour dans ce département (urbanisme) a été démultiplié, en un court laps de temps, par le ministre Abdou Karim Fofana.

Il vous a été donné l’opportunité de dire ce que vous saviez, vous avez fui et n’avez jamais déféré à la diligence. Par respect à l’égard des sénégalais, arrêtez.

Ousmane Noel, il faut accepter la volonté divine !

Le ministre Abdou Karim Fofana est un homme bien et de bien, qui aime le Sénégal et qui a une mission à mettre en œuvre. Nous le remercions et le félicitons d’avoir très bien assuré avec efficacité cette tâche difficile dans l’échiquier politique sénégalais.

Modestie et humilité dans une fonction politico-administrative sont une illustration du respect dû à son supérieur hiérarchique.

Abdou Karim Fofana est dans le temps de l’action car tout ce qui l’anime reste le travail continu et bien fait derrière le président Macky Sall pour un résultat satisfaisant au bénéfice du peuple sénégalais.

Ousmane Noël, si la seule ambition de Diène Farba est d’accompagner le PR dans sa mission alors il serait totalement incohérent de votre part de sombrer dans ce débat futile qui n’engage nullement le Ministre Abdou Karim Fofana.

Il aurait pu choisir la voie la plus facile, celle de la docilité,faire acte d’allégeance à ses détracteurs, manifester le conformisme douillet et de bon ton de maints de ses pairs, refouler en lui les crises de conscience et les cris de colère des sénégalais, ne penser qu’à sa seule carrière et, d’arrangements en avancement, achever une trajectoire de haut politicien au détriment d’un homme politique pour paraphraser Max Weber dans “Le savant et l’homme politique”.

Monsieur Abdou Karim Fofana a préféré les tempêtes aux rumeurs flatteuses, pour suivre avec une obstination frisant l’entêtement un chemin aride semé d’embûches, prenant a bras le corps le travail à haut risque, les dossiers les plus explosifs (les logements et le desengorgement de la ville de Dakar) avec la solitude de celui qui ne cède sur rien, les coups à prendre et la noire ingratitude des troubadours qui ne pensent qu’a se servir au lieu de servir l’Etat et les Sénégalais.

Sentiment d’une vocation chevillée au corps et l’âme, sacerdoce quasi mystique chez cet esprit fécond, volupté de l’honneur, comme nous aimons a le voir, Monsieur Abdou Karim Fofana est un élément incontournable dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent.

Nous ne saurions accepter que sa personne passe par le crible de la pensée nihiliste de certains vautours bien plus préoccupés à défendre des intérêts cryptopersonnels qu’à aider les Sénégalais a voir la vérité en face et voguer dans le sens du développement.

Il est d’une impérieuse nécessité de rappeler ici, que le ministère de l’urbanisme n’a pas vocation à s’occuper du protocole relevant du palais présidentiel.

Ces taches sont exclusivement réservées aux personnels du palais. Par conséquent, imputer une quelconque responsabilité au ministre Abdou Karim Fofana relèverait tout simplement de la félonie et de la désinformation.

Nous nous dresserons en bouclier, pour anéantir toute attaque contre sa personne et ses réalisations.

Nous avons aujourd’hui besoin de jeunes comme lui qui croient aux hauts potientiels des Sénégalais et à la pléthore d’opportunités dont ce pays regorge.

Fini les manipulations de ces depourvus de tout sens de l’intérêt général.

Non a ces visions réductrices et porteuses d’intérêt personnel.

Le ministre AKF a aujourd’hui, sans conteste, avec des moyens réduits, affichés de trés grandes réalisations dont la mise en œuvre demande des qualités de manager hors pair une détermination à toute épreuve.

La sempiternelle question qui me taraude l’esprit et me brule les levres est : quand est-ce que certains politiciens commenceront-ils a vraiment savoir faire don de leur personne en abandonnant leurs intérêts personnels pour l’intérêt général au grand bonheur de nos concitoyens ?

LAMINE MARONE RESPONSABLE POLITIQUE APR FANN POINT E AMITIÉ .

CHEF DE CABINET DU MINISTRE DE L’URBANISME DU LOGEMENT ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE