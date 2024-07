Attaques contre Sonko : Djidiack Faye répond à Thierno Bocoum

Thierno Bocoum, tu permets ?

Du 2 avril, date de l’installation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au 2 juillet, date de ton scandaleux point de presse aux allures d’un bilan prématuré, ils ne se sont écoulés que 90 jours. Ton bilan n’engage que toi, puisque mort-né !

Mr Bocoum, comment, 90 jours seulement après la prise du pouvoir, un gouvernement peut-il être si méchamment attaqué autour de ses réalisations ? Ta sortie médiatique à la fois catastrophique et comique, dénote d’une incontestable preuve de ta mauvaise foi. Si t’en étais juste limité à demander que les choses aillent plus vite, ce serait concevable si tant est que seules les préoccupations du peuple sénégalais constituent la quintessence de ton argumentaire. Mais que non, tu l’auras constaté de toi-même, avec nous, tous les Sénégalais honnêtes qui t’ont suivi.

En réalité, tu as délibérément opté pour les attaques personnelles et infondées, orientées vers le seul homme qui te dérange, le premier ministre Ousmane Sonko pour ne pas le nommer. Oui, en mal d’idées contre le président de la République dont la sérénité t’est une équation à N inconnus, tu t’es à satiété défoulé sur son homme de confiance, le tombeur historique du teigneux Macky Sall et de son régime.

Mr Bocoum, le Premier Ministre Ousmane Sonko ne te répondra pas, il n’a ni ton temps encore moins tes habitudes. Oui, disons-le tout de suite, tu as fait de la politique ton métier, ton gagne-pain, à l’opposé de ces fonctionnaires de la haute administration du Sénégal qui sont aux rênes du pouvoir actuellement. Mieux, tu auras aisément remarqué que le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l’ensemble des autorités qui incarnent la République, ne sauraient céder à ta sortie qui sent la pression et le chantage. Ayant misé sur un éventuel second tour de la dernière présidentielle pour marchander, tu es complètement passé à côté de la plaque. Le train de l’histoire, celui des 54% de nos compatriotes qui ont validé Diomaye dès le premier tour t’a laissé sur le quai, en bandoulière tes nauséabonds calculs politiciens. Qu’il te plaise, Thierno, de le laisser faire son chemin ou de venir y embarquer mais à condition de contribuer au développement économique de notre pays.

Sinon ton retard sera très difficile à combler puisque l’actuel Sénégal n’est plus celui de Macky Sall et autres retraités politiques qui pour un oui ou un non, cédaient à vos caprices puisque prompts à vous faire des cadeaux au prix de votre silence. Tu peux donc continuer à parler dans le vide, cher Bocoum, devancier mais aujourd’hui te voilà dépassé par ce duo au sommet de l’État. Tu as gagné quoi, tu as gagné quel bureau de vote depuis que tu te démènes en politique ? Comment as-tu osé, constatant la patience stratégique de plusieurs leaders politiques adversaires de l’actuel régime puisqu’ils sont plus intelligents que toi, comment oses tu toi, disais-je, 90 jours seulement après l’installation du chef de l’État, lui exiger un quelconque bilan ?

Même si ton empressement politicien te démange, la logique t’aurait commandé de penser à un bilan à mi-parcours d’ici les deux ou trois prochaines années étant donné que tu ne peux attendre la fin du quinquennat qui est plus logique pour parler du sujet. À ta place je m’en serais limité à la situation sur les intentions peut-être. Et là aussi, tu n’aurais pas grand-chose à te mettre sous la dent. Oui, sur les intentions tu pourrais mettre sur la table les mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité somme toute salutaires, le lancement des audits de plusieurs sociétés nationales, la rationalisation des dépenses aujourd’hui dans ces sociétés, la fin évolutive de l’impunité, le devoir de travailler à la sueur de son front pour mériter sa paie avec la rigueur constatée dans l’administration ces trois derniers mois. Last but not least, tu as choisi de t’épancher sur le nom d’un complexe hôtelier où longeaient le président et son premier ministre en parlant du bradage sous Macky Sall, des terres du littoral. Tu as royalement ignoré la courageuse décision de l’arrêt immédiat des travaux par le chef de l’État, sur tout le littoral. Tu as omis le cas des terres de Mbour 4, dossier aujourd’hui repris en main par le président de la République. Tu as aussi feint d’ignorer le cas des terres de Ndengler de nos jours objet d’une enquête très sérieuse. Voilà entre autres questions, les premiers jalons de la gouvernance Diomaye que tu as royalement ignorés pour te défouler sur son premier ministre qui ne se bat que pour l’essor du Sénégal dans une Afrique aux mutations si pleines d’enjeux. Arrêtes ton activisme sous ce régime qui charrie tant d’espoirs cher Thierno ! Un dernier conseil pour finir : Si tu exerces un métier, vas-y et mets y tes forces pour toi et pour ton pays. C’est là où on en est dans ce Sénégal sous le président Bassirou Diomaye Faye. La jalousie n’a aucun avenir, elle ne fait que ronger le cœur de celui qui l’a nourrit. Cependant la rupture est bien là puisqu’elle commence à mettre hors course des politiciens de metier comme toi et tant d’autres qui pensent et agissent comme toi.

Pour le Mouvement pour la Revolution Citoyenne (MRC)

Le Président

Djidiack Faye, directeur de l’Agence de Régional de Développement de Fatick (ARD)