Une nouvelle tragédie migratoire s’est produite dans l’océan Atlantique. Au moins huit migrants ont été retrouvés morts vendredi 27 novembre à bord d’une embarcation secourue au large des îles Canaries. Six autres passagers, grièvement blessés, ont été évacués par hélicoptère. Le bateau avait quitté la Gambie dix jours auparavant.

Selon le service espagnol de sauvetage maritime, entre huit et dix corps ont été découverts dans l’embarcation. Le bilan définitif devait être établi après l’arrivée du bateau au port de La Estaca, sur l’île d’El Hierro, où les autorités devaient vérifier le nombre exact de victimes.

L’opération de sauvetage, qualifiée de complexe par le ministre espagnol de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a également permis de secourir 84 autres personnes, dont un mineur. Elles ont été débarquées au port de La Restinga, sur l’île d’El Hierro.

Parmi les survivants, six personnes, cinq hommes et une femme, se trouvaient dans un état grave. Leur évacuation a nécessité l’intervention d’un hélicoptère, leur état ne leur permettant pas de supporter les huit à dix heures de navigation restantes jusqu’à la côte. Elles ont été transférées à l’aéroport d’El Hierro pour recevoir des soins d’urgence, selon le média public RTVE.

Deux patrouilleurs de la Garde civile et un autre bateau de sauvetage maritime ont également été mobilisés pour renforcer les opérations. D’après l’agence espagnole EFE, l’un des survivants a refusé de quitter l’embarcation et est resté auprès des victimes.

Cette nouvelle tragédie a suscité une réaction du président des Canaries, Fernando Clavijo. Sur le réseau social X, il a exprimé sa « douleur et [son] impuissance » face aux pertes humaines dans l’Atlantique. Il a renouvelé son appel au déploiement de Frontex et demandé aux autorités espagnoles et européennes d’apporter une réponse à la hauteur de l’urgence, notamment en intervenant en amont, dans les pays africains de départ.

La route atlantique vers les Canaries continue d’enregistrer des arrivées importantes. Au cours des quinze premiers jours de novembre, plus de 11 000 migrants ont débarqué dans l’archipel. Le mardi 24 novembre, 1 971 personnes ont atteint les îles en une seule journée, selon les chiffres rapportés par InfoMigrants.

Les traversées depuis l’Afrique de l’Ouest, notamment depuis le Sénégal et la Gambie, restent particulièrement périlleuses. Selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 600 personnes ont péri dans l’Atlantique au cours des cinq premiers mois de 2026. En 2025, l’organisation avait recensé 1 906 décès ou disparitions sur cette route migratoire.