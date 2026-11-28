Ousmane Sonko voulait sonner la mobilisation générale au sein de Pastef. Mais sa dernière sortie pourrait avoir produit un effet inattendu. En fixant les grandes orientations de son parti pour les trois prochaines années, le leader des Patriotes a notamment lancé un appel à atteindre un million de militants encartés et à renforcer les ressources financières de la formation politique. Une ambition qui suscite déjà de vives réactions, particulièrement chez les jeunes sur les réseaux sociaux.

Au cœur de cette nouvelle stratégie figure la prochaine opération de vente des cartes de membres, prévue les 5 et 6 décembre, avec un démarrage anticipé dans certaines zones dès le 4 décembre. Pour accélérer les adhésions, Ousmane Sonko a annoncé une compétition entre les 557 sections communales et les coordinations de la diaspora. Les structures les plus performantes devraient être distinguées. Une manière pour le président de Pastef de mesurer la capacité de mobilisation de son appareil politique.

Mais c’est surtout la question financière qui semble avoir provoqué le plus de remous. En défendant un modèle de financement reposant sur les cotisations militantes, Sonko a évoqué la possibilité de mobiliser cinq milliards de FCFA si 500 000 adhérents versaient chacun une contribution annuelle de 10 000 FCFA. Une proposition qui, loin de susciter uniquement l’enthousiasme, a déclenché une vague de réactions critiques sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok notamment, plusieurs jeunes internautes ont exprimé leur opposition à l’idée de contribuer financièrement davantage au fonctionnement du parti. Dans un contexte économique difficile, cette perspective passe mal auprès d’une partie des militants et sympathisants. Pour ces derniers, l’appel à la cotisation intervient à un moment où les préoccupations liées à l’emploi et aux conditions de vie restent particulièrement présentes. Cette séquence numérique donne ainsi à voir un malaise qu’il serait imprudent de minimiser.

Cette réception contrastée pose une question politique majeure : Ousmane Sonko dispose-t-il toujours du même pouvoir de mobilisation auprès de la jeunesse qui a largement accompagné son ascension politique ? Les réactions observées ne permettent pas, à elles seules, de mesurer l’évolution de sa popularité nationale. Elles constituent néanmoins un signal à prendre en considération pour un leader qui ambitionne de conduire son parti vers de nouvelles victoires électorales.

Car derrière les critiques sur les cotisations pourrait se dessiner une attente plus profonde. Une partie de cette jeunesse, qui avait placé beaucoup d’espoir dans le changement politique, semble désormais exprimer des exigences plus concrètes. Après les deux années passées par Sonko à la Primature, les questions liées au chômage et à l’amélioration des conditions de vie restent au centre des préoccupations. Pour ces jeunes, l’engagement politique ne saurait durablement se résumer à des appels à la mobilisation et à des contributions financières.

Le contraste est d’autant plus important que le président de Pastef entend faire des élections locales de 2027 un tremplin vers la présidentielle de 2029. Il affiche l’ambition de remporter cette dernière dès le premier tour avec plus de 60 % des suffrages. Mais avant de viser un tel résultat, le parti devra s’assurer que sa base militante conserve son enthousiasme et que les appels à l’engagement trouvent un écho favorable auprès de ceux qui ont contribué à son implantation.

Si cette sortie devait également servir à prendre le pouls de sa popularité, Ousmane Sonko aurait tout intérêt à ne pas négliger les réactions enregistrées sur les plateformes numériques. La contestation autour des cotisations ne signifie pas nécessairement une rupture avec Pastef, encore moins un rejet généralisé de son leader. Elle révèle toutefois une certaine impatience et peut-être un décalage entre les ambitions organisationnelles du parti et les attentes d’une partie de ses sympathisants.

À trois ans des prochaines échéances présidentielles, le défi de Sonko ne sera donc pas seulement de faire passer Pastef à un million de militants encartés ou de mobiliser plusieurs milliards de francs CFA. Il consistera aussi à préserver la confiance de sa base et à répondre aux attentes sociales qui ont nourri son ascension. Car les jeunes qui ont porté l’espoir du changement pourraient aujourd’hui attendre des résultats concrets avant de consentir de nouveaux sacrifices financiers pour leur formation politique.

La rédaction de Xibaaru