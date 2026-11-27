À vouloir remplir les caisses de Pastef, Ousmane Sonko risque de se déconnecter davantage des préoccupations quotidiennes des Sénégalais. En lançant une course au million d’adhérents et en misant sur les cotisations des militants, le président de Pastef-Les Patriotes prend le risque d’une mauvaise communication politique. Au moment où le pouvoir d’achat des ménages est sous pression et où les finances publiques traversent une période particulièrement délicate, le discours sur le financement du parti pourrait difficilement être reçu avec enthousiasme par une partie de sa propre base électorale.

L’ambition affichée par Ousmane Sonko est pourtant claire. À l’approche du grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès, le leader de Pastef veut accélérer la vente des cartes de membre et atteindre, voire dépasser, le million d’adhérents. Il a ainsi lancé un challenge aux sections, coordinations, départements et militants de la diaspora, avec des récompenses pour les structures les plus performantes. Derrière cette opération, il y a également une volonté de construire une organisation politiquement et financièrement autonome. Mais le calendrier et le contexte de cette initiative interrogent.

Le problème est que cette mobilisation financière intervient dans un Sénégal confronté à de sérieuses difficultés budgétaires. Le débat autour de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 en est une illustration. Le 3 novembre dernier, l’Assemblée nationale, dominée par Pastef, a rejeté le texte gouvernemental. Le président Bassirou Diomaye Faye a ensuite décidé de le mettre en vigueur par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre. Le bras de fer entre l’Exécutif et la majorité parlementaire a même franchi un nouveau palier le 25 novembre, lorsque les députés ont adopté, par 128 voix contre 9, une résolution contestant la décision présidentielle.

Cette crise institutionnelle a des conséquences qui dépassent les querelles entre responsables politiques. Elle intervient alors que le Sénégal doit restaurer la confiance de ses partenaires financiers et trouver des marges de manœuvre pour financer ses politiques publiques. Le programme de 2,2 milliards de dollars négocié avec le Fonds monétaire international (FMI), sur une période de 36 mois, reste un enjeu majeur du redressement économique. Mais les tensions autour du budget et de la gestion de la dette compliquent les perspectives. Le 29 octobre, l’agence Moody’s a encore abaissé la note souveraine du Sénégal, de Caa2 à Ca, évoquant notamment les pertes potentielles plus importantes pour les créanciers privés dans le cadre de la restructuration de la dette.

Les chiffres officiels témoignent également des contraintes auxquelles l’État est confronté. Selon le rapport trimestriel d’exécution budgétaire publié en novembre, les recettes du budget général s’établissaient à 3 785,2 milliards de FCFA à fin septembre 2026, contre 4 370,7 milliards de dépenses exécutées. Le déficit budgétaire atteignait ainsi 585,5 milliards de FCFA. Plus préoccupant pour les perspectives de développement, les dépenses en capital n’étaient exécutées qu’à hauteur de 38,1 % des crédits ouverts. Autant d’indicateurs qui illustrent les difficultés de mobilisation des ressources et les contraintes pesant sur l’investissement public. Archives publiques du Sénégal +1

À cette situation s’ajoute la question du coût de la vie. Certes, l’inflation annuelle reste relativement contenue selon les statistiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Mais cette moyenne ne raconte pas toute la réalité des ménages. Au troisième trimestre 2026, les prix à la consommation ont progressé de 2,8 % par rapport au trimestre précédent, avec une hausse particulièrement marquée de 5,8 % pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. En octobre, ces mêmes produits affichaient encore une progression annuelle de 2,1 %. Pour les familles qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’alimentation, ces augmentations pèsent lourdement sur le budget quotidien.

Dans ces conditions, demander aux militants de cotiser davantage peut apparaître comme un décalage avec les préoccupations de la population. Les Sénégalais qui avaient massivement soutenu le projet politique porté par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye attendaient avant tout une amélioration de leurs conditions de vie. Emploi, pouvoir d’achat, accès aux services publics et perspectives économiques constituent toujours des préoccupations majeures. Après deux années de pouvoir, le discours sur les sacrifices financiers demandés aux militants risque donc de raviver les frustrations de ceux qui espéraient que l’alternance politique produirait des changements plus perceptibles dans leur quotidien.

L’autre difficulté réside dans le montant des cotisations évoqué par le leader de Pastef. Ousmane Sonko a expliqué que 500 000 militants versant chacun 10 000 FCFA par an permettraient au parti de mobiliser cinq milliards de FCFA. Une projection financière ambitieuse, mais qui pose une question politique essentielle : combien de militants disposent réellement de cette capacité contributive dans le contexte actuel ? Un parti qui aspire à représenter les aspirations populaires doit aussi mesurer les difficultés économiques de sa base. La recherche de l’autonomie financière ne devrait pas se transformer en une nouvelle charge ressentie par des sympathisants déjà éprouvés par les difficultés quotidiennes. Seneweb

Cette opération pourrait devenir un véritable test de popularité et de discipline militante pour Ousmane Sonko. Dans un contexte de rupture politique avec Bassirou Diomaye Faye, de tensions entre les deux camps et de bataille pour le contrôle de l’appareil politique, Pastef a besoin de démontrer qu’il conserve sa capacité de mobilisation. Mais si les militants ne répondent pas massivement à l’appel aux cotisations, le résultat pourrait être politiquement embarrassant. Au-delà du nombre de cartes vendues, c’est la capacité du parti à conserver la confiance de sa base qui sera observée. Les Sénégalais qui attendent aujourd’hui des résultats, et non de nouvelles sollicitations financières.

La rédaction de Xibaaru