Après avoir procédé à la pose de la première pierre du lycée de Dimboli, dans la région de Kédougou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé, cet après-midi, les travaux de construction d’un nouveau lycée à Tamba Socé, dans la ville de Tambacounda.

Le futur établissement représente un investissement de plus de 3,5 milliards de francs CFA, construction et équipement compris. Les travaux sont prévus pour une durée de dix-huit mois, selon le même modèle que celui du lycée de Dimboli.

Le nouvel établissement comprendra plusieurs infrastructures destinées à améliorer les conditions d’apprentissage et à diversifier les activités scolaires. Il disposera notamment de laboratoires pour les enseignements scientifiques, d’un centre de documentation, d’un amphithéâtre, d’un gymnase et d’un plateau sportif.

Le projet prévoit également l’installation d’un parking solaire destiné à couvrir une partie des besoins énergétiques du lycée.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence de nombreux parents, enseignants et élèves. Dans une ville confrontée à une croissance rapide de sa population scolaire, cette nouvelle infrastructure devrait contribuer à soulager les établissements existants et à offrir de meilleures conditions de travail aux enseignants.

Avec la pose des premières pierres des lycées de Dimboli et de Tambacounda au cours de la même journée, le chef de l’État poursuit ainsi les projets de renforcement des infrastructures scolaires dans les régions de Kédougou et de Tambacounda.