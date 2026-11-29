Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à l’hôpital régional de Tambacounda, où il a procédé à la remise de 19 ambulances destinées aux structures de santé de la région. Cette dotation vise à renforcer les moyens d’évacuation sanitaire dans une région caractérisée par son vaste territoire et les longues distances entre certaines localités et les établissements hospitaliers.

Lors de la cérémonie, le chef de l’État a remis personnellement les clés des véhicules aux équipes soignantes, dont il a salué le dévouement. Médecins, sages-femmes, infirmiers et ambulanciers disposent ainsi de moyens supplémentaires pour assurer leurs missions dans de meilleures conditions.

Avec ces 19 ambulances médicalisées, les structures sanitaires de la région pourront renforcer leur capacité de transport et d’évacuation des patients, notamment dans les situations d’urgence. Dans cette région où les trajets entre les postes de santé villageois et les hôpitaux peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, ces véhicules doivent contribuer à faciliter l’accès aux soins.

Cette dotation s’inscrit dans la continuité des initiatives engagées la veille à Salémata et à Kédougou, où le président de la République a procédé à l’ouverture d’un centre de santé et d’un pôle mère-enfant.

La remise de ces ambulances vient ainsi compléter les infrastructures sanitaires inaugurées dans le cadre de la tournée économique du chef de l’État dans le Sénégal oriental.