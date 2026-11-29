Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé un investissement de 5 milliards de francs CFA en 2027 à travers la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ). Cette enveloppe, destinée aux régions de Tambacounda et de Kédougou, vise à soutenir les initiatives économiques des femmes et des jeunes dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

En visite au Village de l’Entrepreneuriat de la DER/FJ, le chef de l’État a instruit la structure de consacrer 3 milliards de francs CFA à la région de Tambacounda et 2 milliards à celle de Kédougou. Ces financements, sous forme de nano-crédits et de microcrédits, devraient bénéficier à 12 000 femmes et jeunes.

Le programme prévoit également l’accompagnement d’environ 150 très petites et moyennes entreprises (TPME), avec un objectif de création de près de 1 200 emplois directs. Les secteurs ciblés sont notamment l’agriculture, l’élevage, la transformation agroalimentaire et le tourisme.

Au cours de cette visite, Bassirou Diomaye Faye a également procédé à la pose de la première pierre d’une infrastructure de stockage frigorifique. D’un coût de 300 millions de francs CFA, le projet doit être réalisé en trois mois.

L’infrastructure comprendra deux chambres froides d’une capacité totale de 200 tonnes, un hangar de 1 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 1 300 tonnes de produits, ainsi qu’un pont bascule. L’ensemble sera alimenté par une centrale solaire.

Selon les objectifs présentés, ces équipements permettront aux producteurs de mieux conserver leurs récoltes, de réduire les pertes et de commercialiser leurs produits au moment le plus favorable. Ils devraient également contribuer à améliorer l’approvisionnement du marché national durant la période de soudure.

Cette étape de la visite présidentielle à Tambacounda s’inscrit dans une journée consacrée à plusieurs secteurs, notamment l’accès à l’eau potable, l’éducation et le développement de l’entrepreneuriat.