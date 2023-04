Au Tribunal, la femme d’Achraf repart sans un sou. Les millions de son époux sont…

La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. Il est l’un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d’un million d’euros par mois.

L’ex épouse donc aurait eu le jackpot… Mais arrivés au tribunal, ils se sont aperçus qu’Achraf Hakimi n’avait aucun bien et que la banque n’en avait pas non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps.

Pour rappel suite à l’explosion de l’affaire de viol, Hiba Abouk, l’épouse de Hakimi, aurait décidé de mettre un terme à sa relation amoureuse avec la star du football. Notons que les deux tourtereaux, en couple depuis plusieurs années, seraient même au bord du divorce. A en croire plusieurs sources la ravissante brune aurait entamé les procédures de divorce.

Source Twitter