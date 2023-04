Voici le « pays africain qui est un vrai exemple pour le football » selon…

Invité dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+, le défenseur du Real Madrid a été interrogé sur l’actualité du football africain. L’international Allemand a nommé le pays africain, qui selon lui est un vrai exemple de model pour le football.

Originaire de Sierre Leone, Antonio Rudiger suit ce qui se passe en Afrique en matière de football. Présent dans l’émission Talents d’Afrique, l’ancien joueur de Chelsea a salué les efforts consentis par le Sénégal en matière de football, mais surtout le sur le plan des infrastructures.

« Ce que je pense du football africain en général ? En tant qu’Africain, je pense qu’on a des difficultés. Pourquoi aucune équipe africaine ne peut gagner la Coupe du Monde ? Combien d’équipes nous représentent en Coupe du Monde et combien d’équipes représentent l’Europe ? Et, pourtant, l’Afrique a la plus grande fédération (la CAF). Alors, de quoi on parle là ? Je vois des pays africains, comme le Sénégal qui est un vrai exemple. Ils ont construit un stade pour leur équipe nationale, ils ont des écoles de football. Sadio Mané vient de là ! Beaucoup de leurs internationaux sont issus de cette formation. Cela devrait être le cas partout en Afrique », a-t-il déclaré.

