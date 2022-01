Aubameyang et Lemina exclus pour indiscipline

Décidément, la Can 2021 aura été un long chemin de croix pour les deux stars de la sélection du Gabon, Pierre-Emerick Auba­meyang et Mario Lemina. Les deux hommes ont été autorisés ce mardi à retourner en club pour raisons médicales et sans avoir pu fouler les terrains camerounais. Mais la réalité serait autre. D’après le journaliste gabonais, Freddhy Koula, généralement bien infor­mé, le duo a en effet été ex­clu pour indiscipline !

« Hier dimanche, aux alentours de 18 heures, Willy Aubameyang (frère de et intendant-adjoint de la sélection), Pierre-Emerick Aubame­yang et Mario Lemina ont quitté l’hôtel, alors que l’équipe était à l’entraînement. Au retour de l’entraînement, les deux joueurs et l’intendant-adjoint n’étaient toujours pas rentrés de leur sortie. Ce lundi, au petit matin, les trois éléments sont revenus à l’hôtel complètement ivres et accompagnés de filles, qu’ils souhaitaient faire monter dans leurs chambres d’hôtel. La sécurité s’y est opposéeb», raconte le journaliste.

Aubameyang dément

Suite à cette nouvelle affaire, qui fait suite à celle de la soirée sans masque de protection durant le stage de préparation aux Emirats Arabes Unis, le sélectionneur, Patrice Neveu, aurait décidé, en accord avec la Fédération et le ministère, de renvoyer les deux fauteurs de troubles, qui ont démenti cette version sur les réseaux sociaux.

« Nous avons des problèmes déjà compliqués à régler, puis à cela s’ajoutent des rumeurs, bref on a une santé à soigner avant tout, je ne vais pas revenir sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible », a notamment commenté Aubameyang sur Twit­ter.

