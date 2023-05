Audience au Palais : Les lutteurs apportent leur soutien à Macky et répondent à leurs détracteurs

Ils n’ont pas cherché milles voies pour montrer leur soutien total à Macky Sall à quelques mois de l’élection présidentielle. Eux, ce sont les lutteurs. Face à la presse, samedi, ces VIP ont répondu à leurs détracteurs qui n’ont pas été tendres avec eux après leur audience du 8 mai dernier avec Macky Sall au Palais. «On voit ce que Marième Faye Sall fait pour la lutte. On est des champions et aujourd’hui personne ne peut nous acheter et chacun a le droit de montrer ses appartenances», déclare Balla Gaye.

Eumeu Sène repris par Actusen, pour sa part ajoute : «on est avec Macky Sall dans ses ambitions. C’est un travailleur… Les blessés dans les manifestations, vont perdre». Mod’Lo : «on veut un Sénégal de paix et c’est l’occasion de demander aux jeunes d’être très responsables. S’opposer au pouvoir c’est aller contre la volonté de Dieu». Boy Niang de conclure : «il faut que les jeunes arrêtent d’offenser nos guides religieux. On est engagé et on n’a pas peur, on a discuté ensemble avant de venir ici pour montrer notre soutien à Macky Sall».