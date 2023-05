Aly Mané a , au cours de la session du bureau politique du parti socialiste datée du 20 mai 2023 , fait montre d’une bassesse sans nom digne du banditisme commun aux médiocres et aux lâches sans vergogne à l’endroit du camarade Serigne Mbaye Thiam ,qui , appelé par le devoir gouvernemental , a quitté les lieux après son message et ses recommandations sur l’ordre du jour .

En effet, selon plusieurs témoignages concordants et malgré l’appel à la sérénité du doyen Makhoudia Ndour, la secrétaire générale intérimaire, présidente de séance a pris fait et cause pour Aly Mané en ces termes : » le comportement de Serigne Mbaye Thiam est une indiscipline notoire. Il aurait dû attendre les réactions des camarades « .

Suffisant pour confirmer que son handicap n’est pas que physique.

Il est d’ordre moral , mental, psychologique voire psychique au point d’afficher son incapacité à diriger le parti socialiste frappé de plein fouet par une profonde crise d’autorité depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng .

Son discours est de moins en moins écouté et sa capacité de contrôler les rangs du parti socialiste de plus en plus réduite.

C’est également la confirmation de son emprisonnement par un insignifiant groupe qui , l’injure et la vulgarité à la bouche , a fini d’installer le parti socialiste dans une pitoyable léthargie et un pathologique laxisme sans précédent.

En s’attaquant au ministre Serigne Mbaye Thiam, concepteur du » Doundeul PS-TAARAL PS « dans son discours d’anthologie politique prononcé dans la commune de Diass , la meute des sans dents espère encore occuper les premières places sur les tablettes du président de la république et de la coalition BBY.

Que nenni !

Les militants du parti socialiste foncièrement hostiles à toute complicité de violation constitutionnelle sont décidés à amplifier le vote en faveur de tout autre candidat socialiste à la présidentielle de 2024 .

Comme le recommande l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) équidistante des chapelles crypto personnelles et fidèle aux valeurs et aux idéaux du parti socialiste réaffirmés dans son mémorandum .

L’IRAS ne peut ne pas condamner le comportement et les propos aux antipodes de la haine du camarade Aly Mané et l’irresponsabilité dont a fait preuve la secrétaire générale intérimaire sans doute très fatiguée.

L’IRAS rappelle les principes fondamentaux et fondateurs de ses réflexions et de ses actions passées, présentes et futurs axés sur :

1 le retrait du parti socialiste de BBY ;

2 les retrouvailles socialistes ;

3 la tenue d’un congrès extraordinaire ;

4 la désignation d’un candidat socialiste à la présidentielle de 2024 et

5 le parachèvement des renouvellements et le rajeunissement des instances.

Birahim Camara

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)