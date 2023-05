Manifestations : La Convergence des Professionnels Républicains dénonce les scènes de violences

Les manifestations notées le lundi 15 et mardi 16 mai 2023 ont donné lieu à des actes regrettables de vandalisme et de violence.

Ces actes ont malheureusement conduit à des pertes en vies humaines.

La Convergence des Professionnels Républicains présente ses sincères condoléances à son Excellence, le Président de la République Macky Sall, au peuple sénégalais et aux familles des victimes.

Elle exprime aussi sa compassion aux familles des victimes.

Par ailleurs, la Convergence des Professionnels Républicains condamne fermement les actes de violence, les pillages et destructions de biens publics et privés.

Elle exprime sa solidarité aux personnes physiques et morales impactées négativement par ces actes malveillants.

La convergence des Professionnels Républicains invite l’Etat à rechercher les instigateurs, coupables et complices de ces méfaits.

Elle invite l’Etat, parce que garant de la sécurité des personnes et des biens, à sanctionner, à la hauteur des ignominies et conformément à la loi, les instigateurs, coupables et complices.

Il est important de le faire pour combattre rigoureusement une pratique malveillante usitée dernièrement par des malfrats.

En outre, la Convergence des Professionnels Républicains met en garde une certaine presse pour la couverture tendancieuse des évènements récents.

Cela contribue à attiser la haine et la violence.

Il est invité, en conséquence, la presse à revenir à l’orthodoxie républicaine qui consiste, pour ce qui les concerne, à informer juste et vrai.

La Convergence des Professionnels Républicains tient à rappeler que le Sénégal est un Etat de droit et que nul n’est au dessus de la loi.

Devant une telle situation, la Convergence des Professionnels Républicains se dresse dès à présent en sentinelles et se constitue bouclier du chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall pour magnifier son travail, d’abord ; et porter auprès des populations les impressionnantes réalisations faites durant son magistère , ensuite !

Qui plus est, elle rappelle la vision magnifique et ambitieuse du Président de la République à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE) et s’engage à diffuser, à grande échelle, les politiques publiques menées jusqu’à ce jour.

La Convergence des Professionnels Républicains déclare solennellement investir le Président de la République Macky SALL, le candidat idéal et le meilleur pour le Sénégal, pour les prochaines élections présidentielles de 2024.

A travers le présent communiqué, la Convergence des Professionnels Républicains invite tous les partisans et sympathisants de son Excellence Macky SALL à venir adhérer à cette plateforme pour défendre les intérêts de la République.

Fait à Dakar, le 22 mai 2023

La Présidente

Fatimata Zahara GADIO