Amadou Gueye (UNIS) candidat à la présidentielle de 2024

Mr Amadou Gueye, Président de l’UNIS entend placer sa candidature sous l’angle de l’Union Nationale par une synergie mobilisatrice entre les forces citoyennes non partisanes, les acteurs de la société civile, et les candidats indépendants pour avoir une équipe nationale. Les victoires récentes et successives de nos équipes nationales sur le plan international, devant des pays de renommée, nous offrent des leçons pédagogiques et éclatantes que nous devons méditer pour construire des coalitions de talents qui tirent tous vers le même but.

Ses priorités de campagne sont simples : la justice et l’emploi des jeunes.

Un système de justice crédible et efficace commence par prouver sa capacité à poursuivre ceux qui commettent des abus sociaux, fonciers et détournent les ressources publiques. C’est la preuve No 1 de son indépendance et de son intégrité. Notre justice, protège et exclut de ses poursuites les autorités et partisans du pouvoir, quel que soit le régime. Tant qu’il en sera ainsi les abus, détournements, corruptions et concussions continueront. Ce même système est dur et injuste envers les citoyens qui ont peu de moyens de se défendre. Cela pose un vrai problème d’équité sociale. Les citoyens doivent tous être traités avec la même égalité et dignité, incluant lorsqu’ils sont incarcérés. L’état doit respecter le citoyen.

Le système de justice est aussi mal perçu par les populations qui ne lui font plus confiance. Il faut changer cette perception par des dispositifs qui impliquent les citoyens responsables, notamment l’institution du droit constitutionnel à se faire juger par un jury à toutes les étapes et instances de jugement et d’accusation. Le peuple est capable de juger à bon droit.

Sur l’emploi, un dispositif spécifique d’éclosion sociale et économique des jeunes doit être mis en place. Les confréries et l’armée doivent être les partenaires de l’Etat pour canaliser un service militaire et un service national de production avec un investissement annuel de l’ordre 20% du budget national dans l’agriculture rurale. Les confréries peuvent donner naissance à des grands groupes dans l’agro-business au niveau national et sous régional.

Depuis 15 ans, le leader de l’UNIS remet en question la démocratie d’opposition en vigueur au Sénégal dont le modèle institutionnel et la pratique politique au quotidien piègent notre développement économique dans les méandres d’une lutte permanente entre pouvoir et opposition qui finit par nous diviser et polariser entre deux camps partisans dont l’un doit mourir pour que l’autre survive. Il entend sortir le Sénégal de la démocratie d’opposition.

Le Sénégal a besoin d’une vision nationale comme perspective et ambition collective et d’une équipe nationale, issue de tous les segments de la société, représentant tout le pays. Il ne doit plus être question de confier le destin du pays à un homme ou coalition politique, ni de placer notre projet de société entre les mains rivales d’un jeu politique hasardeux entre pouvoir et opposition. Tracer la trajectoire de notre futur nécessite de ne pas en faire un jeu.

Amadou Gueye, Candidat aux élections présidentielles de 2024