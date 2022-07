Audience avec Emballo…Sonko a encore menti (Les preuves)

Sonko dit avoir été invité par le président de la CEDEAO, Le président Bissau-Guinéen, Ùmaro Sissocco Embalo mais ce dernier dément en disant que c’est suite à la demande de Sonko. Voici le déroulé de l’histoire..

Dans un message posté sur sa page Facebook accompagné des images marquant les temps forts de leur entrevu, leader de Pastef et maire de Ziguinchor expliqué avoir « répondu aujourd’hui à l’invitation du Président Ùmaro Sissocco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la Cedeao ». « Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la Cedeao. Je me réjouis de cette discussion franche et directe et remercie le Président Embalo pour ses égards », a-t-il encore ajouté sans plus de détails sur cette première rencontre.

Mais dans un entretien accordé à RFI, Umaro Sissoco Embalo est revenu sur son audience avec Ousmane Sonko et ajoute que c’est sur la demande de Sonko…

« Comme vous savez, je suis président en exercice de la présidence tournante de la Cedeao. C’est dans ce cadre que j’ai reçu le leader de l’opposition, Ousmane Sonko sur sa demande. Mais le président Macky Sall était informé. C’est la même chose quand un leader de l’opposition de mon pays vient au Sénégal et souhaite rencontrer le président Macky Sall ou va voir un autre chef d’état de la sous-région. Il aura au préalable mon accord. C’est ainsi que ça fonctionne dans les relations internationales. Même en Europe. J’espère que vous avez suivi ce qui s’est passé au Brésil entre le président Bolsonaro et son homologue portugais Robelo Marcelo Sousa. »

Source Direct